18 апреля «Вест Хэм» в Лондоне примет «Байер» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч Футбол 3» пройдет видеотрансляция поединка «Вест Хэм» — «Байер». Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Самые интересные моменты этого матча и других противостояний четвертьфинала Лиги Европы покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ответными играми 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

11 апреля команда Хаби Алонсо обыграла «Вест Хэм» со счетом 2:0 в первой встрече четвертьфинала еврокубка.

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