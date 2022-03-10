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Сегодня, 18:45

«Севилья» — «Вест Хэм»: где смотреть и когда начало трансляции матча Лиги Европы

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Вест Хэм» 10 марта
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Марк Нобл.
Фото Reuters

10 марта «Севилья» дома проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вест Хэма».

Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Севилья» — «Вест Хэм». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 21.55.

5 марта «Вест Хэм» проиграл «Ливерпулю» в матче 28-го тура АПЛ — 0:1. 4 марта «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» (0:0) во встрече 27-го тура ла лиги.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 20:45. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
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