Артем Дзюба о матче с «Бетисом»: «Зенит не имеет права играть боязливо на европейской арене»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражения от «Бетиса» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2, - цитирует игрока официальный Twitter клуба. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Было интересно, у меня был момент, перед этим у Клаудиньо. Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе — на таком уровне это недопустимо. Тем интереснее будет сыграть там. Такие команды — из Испании, Португалии — они очень домашние, любят играть в своей атмосфере, поэтому там нам будет трудно. Но мы неплохо готовы физически. Когда мы начинаем играть в футбол — все получается, начинаем успокаиваться, играть, доминировать — получается. Почему мы не делаем так на постоянной основе — это вопрос.

Получили необязательный штрафной. Потом проиграли подачу, хотя разбирали, знали, что они так играют. На стандартах всегда так: проигрываешь один в один — и гол. Мы плохо начали, откровенно говоря, не могли выйти из обороны. Они высоко играют, а мы не разобрались поначалу; надо было сразу удлинять передачами. Потому что мы оставались один в один, у меня был шанс выигрывать-скидывать — и выходить.

С другой стороны, когда мы проходили их оборонительную линию, то создавали преимущество на флангах — и именно за счет этого нам удалось забить. Второй гол тоже: прошли по флангу, подача в центр — гол. Интересный был матч и хочу сказать спасибо зрителям. Им очень понравилась игра, я думаю.

Ответный матч? Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне. Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит».

Ответный матч состоится 24 февраля.