Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:35

Тренер «Браги»: «Мы играли лучше «Шерифа», футбол бывает жесток»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шерифа» (0:2).

«Еще ничего не решено, — цитирует специалиста «Молдавский футбол». Я думаю, что у нас есть возможности для того чтобы изменить ситуацию. В четверг мы проведем матч в Браге. С нашими болельщиками и мы верим, что сможем пройти.

Мы были лучше и все произошло вопреки ожиданиям. Футбол иногда бывает жестоким. Мы всегда были настроены на то, чтобы забить гол, наш вратарь — Матеус не сделал ни одного сэйва. Есть пенальти, появившийся из ниоткуда, и индивидуальная ошибка, позволившая им забить".

Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

Источник: https://moldfootball.com/ru/news/glavnyjj-trener-bragi-karlush-karval-jal-my-byli-luchshe-chem-sherif-vsjo-proizoshlo-vopreki-ozhidanijam
ФК Брага
ФК Шериф (Тирасполь)
3
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Артем Дзюба о матче с «Бетисом»: «Зенит не имеет права играть боязливо на европейской арене»
Петр Зелиньски: «Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе»
«Конечно, зимний перерыв влияет. Но мы могли побеждать». Семак — о поражении от «Бетиса»
Лучано Спаллетти: «В первом тайме «Наполи» показал, что мы можем играть с «Барселоной» на равных»
«Ракицкий даже не мог выпрыгнуть. «Зениту» нужен вратарь. Зато Дзюба был хорош, боец!» Орлов о матче с «Бетисом»
Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Зелиньски: «Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе»

Артем Дзюба о матче с «Бетисом»: «Зенит не имеет права играть боязливо на европейской арене»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости