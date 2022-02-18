Тренер «Браги»: «Мы играли лучше «Шерифа», футбол бывает жесток»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шерифа» (0:2).

«Еще ничего не решено, — цитирует специалиста «Молдавский футбол». Я думаю, что у нас есть возможности для того чтобы изменить ситуацию. В четверг мы проведем матч в Браге. С нашими болельщиками и мы верим, что сможем пройти.

Мы были лучше и все произошло вопреки ожиданиям. Футбол иногда бывает жестоким. Мы всегда были настроены на то, чтобы забить гол, наш вратарь — Матеус не сделал ни одного сэйва. Есть пенальти, появившийся из ниоткуда, и индивидуальная ошибка, позволившая им забить".

Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.