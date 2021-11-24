Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод после матча красно-белых с «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.

«Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный, — цитирует Червиченко Чемпионат.com. — Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется. Ничего страшного не случилось, пускай радуется, если ему это счастье принесет».

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.