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Андрей Червиченко: «Спаллетти — итальянский колхозник, не нужны нам его руки»

23:14
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод после матча красно-белых с «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.

«Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный, — цитирует Червиченко Чемпионат.com. — Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется. Ничего страшного не случилось, пускай радуется, если ему это счастье принесет».

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4523505-chervichenko-spalletti-italyanskij-kolhoznik-ne-nuzhny-nam-ego-ruki-nashi-chische-budut.html

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Евгений Петров все материалы автора

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