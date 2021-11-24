Андрей Червиченко: «Спаллетти — итальянский колхозник, не нужны нам его руки»
23:14
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод после матча красно-белых с «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.
«Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный, — цитирует Червиченко Чемпионат.com. — Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется. Ничего страшного не случилось, пускай радуется, если ему это счастье принесет».
Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4523505-chervichenko-spalletti-italyanskij-kolhoznik-ne-nuzhny-nam-ego-ruki-nashi-chische-budut.html
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