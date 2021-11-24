Мостовой: «Пенальти дал эмоций «Спартаку», не будь его — неизвестно, что было бы»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«Погодные условия очень сильно повлияли. Снег помогает нашим командам, — приводит слова экс-игрока «Чемпионат». — Когда иностранцы летали раньше зимой в Россию, игроки уже в самолете надевали шарфы и шапки. Во втором тайме «Спартак» подсел, в центре поля не успевали. Но у «Наполи» — то и не было 100% моментов».
Также Мостовой считает, что пенальти на первой минуте дал «Спартаку» эмоции.
«Никто не ожидал, что на первой минуте поставят пенальти. Но это сразу дало эмоций «Спартаку». «Наполи» 15 минут в себя приходил. Мы еще и замерзаем, а тут еще по счету горим. Не будь пенальти — неизвестно, что было бы. Виторию нет смысла увольнять», — добавил он.
Бывший полузащитник красно-белых поделился мнением о поступке Спаллетти, который отказался пожать руку Витории после матча.
«Он всегда отличался тем, что был зазвездившимся. Он высокого мнения о себе. Ну не пожал и не пожал. Ничего страшного. Лучано обижен. В Италии проиграл, обещал в Москве отомстить, но его и тут победили», — сказал Мостовой.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4523515-mostovoj-sneg-pomog-spartaku-kto-znaet-chto-bylo-by-esli-by-ne-rannij-penalti.html
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