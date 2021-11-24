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Рейтинг УЕФА: Россия увеличила отрыв от Украины и догоняет Шотландию

22:45
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» благодаря победе на «Наполи» (2:1) заработал для России два зачетных очка и 0,4 балла в рейтинг УЕФА. А вот донецкий «Шахтер» оказался слабее «Интера» (0:2).

Таким образом, расстояние между странами, которые борются за место в первой десятке в таблице коэффициентов УЕФА, еще больше увеличилось. У наших клубов по итогам последних пяти сезонов 32,682 балла. У украинских — 31,4 балла.

При этом Россия приблизилась к Шотландии, чьи «Селтик» и «Рейнджерс» в четверг выступят в Лиге Европы. Сейчас у идущих девятыми шотландцев 32,7 балла.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

3

4

7

2. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

5

0

5

3. Сочи

ЛК

3

0

3

4. Локомотив

ЛЕ

2

0

2

5. Рубин

ЛК

0,5

0

0,5

Всего: 17,5 очка, 5 команд, коэффициент 3,500 балла, 26-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку. Это хороший стимул, о котором нельзя забывать «Спартаку» и «Локомотиву».

Оставшиеся матчи
Россия
25 ноября. «Локомотив» — «Лацио».
8 декабря. «Зенит» — «Челси».
9 декабря. «Легия» — «Спартак».
9 декабря. «Марсель» — «Локомотив».
Украина
25 ноября. «Рома» — «Заря».
7 декабря. «Шахтер» — «Шериф».
8 декабря. «Бенфика» — «Динамо» К.
9 декабря. «Заря» — «Буде/Глимт».
Шотландия
25 ноября. «Байер» — «Селтик».
25 ноября. «Рейнджерс» — «Спарта» Пр.
9 декабря. «Лион» — «Рейнджерс».
9 декабря. «Селтик» — «Бетис».

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Александр Бобров все материалы автора

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