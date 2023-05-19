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Сегодня, 01:37

Аллегри: «Команда сделала, что должна была сделать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Команда сделала, что должна была сделать. Судьбу противотсояния решили детали. Я должен поблагодарить ребят за все, что они сделали. Мне очень жаль их. В таких важных матчах, где все решают детали, от забитого до пропущенного гола может пройти всего мгновение. Но мы провели хороший матч. Команда должна получать опыт таких встреч, особенно ребята с небольшим опытом», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037795--sevilla-vs-juventus/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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