Щенсны: «Если я делаю много сейвов, это значит, что «Ювентус» играет не лучшим образом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Если я делаю много сейвов, это значит, что мы играем не лучшим образом. Мои сейвы сегодня оказались бесполезными, потому что мы проиграли. Это большое разочарование», — цитирует пресс-служба УЕФА Щенсны.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).