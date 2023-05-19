Ракитич, Матич, Ламела и Вирц претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 18 мая, были сыграны ответные матчи 1/2 финала.

В список претендентов вошли Неманья Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья»), Эрик Ламела («Севилья») и Флориан Вирц («Байер»).

«Севилья» переиграла «Ювентус» (2:1), «Рома» сыграла вничью с «Байером» (0:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).