Адвокат назвал победу над ЦСКА большим достижением

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат назвал заслуженной победу над ЦСКА в матче 3-го тура Лиги Европы (3:1). По его словам, этот результат является итогом тяжелого труда.

— Является ли эта победа большим достижением?

— Да, это можно считать большим достижением, но оно заслуженное. Не смотря на то что ЦСКА очень сильная команда, мы не дали им построить свою игру. Из-за этого образовались многие шансы забить гол, которые мы использовали. Смотря на количество моментов, голов могло быть и больше. Но 3:1 очень хороший результат против такого соперника. Победа воодушевила команду. Жаль, что мы допустили один встречный гол, этого было абсолютно необязательно.

— Почему такой сегодняшний высокий уровень «Фейеноорд» не проявляет так часто в национальном чемпионате?

— Не стоит так думать. Футбол зависит в большой степени от того как две команды сыграются в поединке. Есть голландские команды, под которые очень трудно подстроиться. Но сегодня против ЦСКА все получилось. Мы создали игру полную скорости и сражения. Этим самым, мы сразу дали им почувствовать, что мы опасны. И вот к чему все это привело. Это в том числе заслуга наших активных атакующих полузащитников. Им пришлось очень много бегать. Такое трудно от них ожидать каждый раз. Эта победа-результат очень тяжелого труда на поле всей нашей команды.