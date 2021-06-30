Сильнейший турнир планеты перестал существовать. Почему Евро уже не тот

Расходимся, нас всех обманули.

Чтобы находить плюсы в новом формате чемпионата Европы, нужно либо ничего не знать о старом, либо любить футбол как явление, не обращая никакого внимания на его качество. Расширение количества участников Евро чиновниками из УЕФА ради увеличения количества матчей и прибыли уничтожило сильнейший турнир планеты, убило львиную долю интриги и сильно понизило уровень сопротивления внутри турнира и в отборе к нему.

Увы, но таких турниров, как, например, Евро-2000, мы больше никогда не увидим. Сильнейшие команды континента грызли друг другу глотки начиная с группового этапа, совершенно не думая о спасительном третьем месте. Никаких случайных команд на турнире не было и близко. Конечно, если вы любите разбираться в сортах дерьма, то можно увеличить количество участников и до 55. В таком случае мы все с замиранием сердца будем ждать выхода из группы команды с одной ничьей в активе, а количество сенсаций, безусловно, увеличится.

Греческое чудо 2004 года не удастся повторить уже никому. Греки не болтались на групповом этапе между жизнью и смертью, ожидая матча конкурентов и молясь на спасительное третье место. У них не было возможности расслабиться после первых набранных очков в группе и спокойно готовиться к плей-офф. Каждый матч на турнире для греков мог стать последним, и от этого их победа сегодня воспринимается еще ярче.

А теперь вспомните победу Португалии в 2016 году. Криштиану и компания проползали в плей-офф с третьего места, набрав одинаковое количество очков с Албанией, а потом выиграли турнир. При старом формате будущий победитель турнира спокойно ехал бы на отдых уже после трех ничьих в группе.

К сожалению, тенденция на увеличение участников всевозможных турниров будет продолжаться. Уже скоро нас ждет чемпионат мира из 48 сборных, а Евро, готов спорить, через 8-12 лет расширится до 32 команд. Мировые футбольные чиновники не оставляют нам выбора, никогда не спросят наше мнение. Они сделают все, чтобы заработать лишний миллион. Нам в таком случае остается включить обзор наших любимых турниров на Youtube, заново пережить эмоции, которые у нас украли в последнее время, и насладиться футболом в исполнении сильнейших команд без ВАР и прочих новомодных атрибутов, изменивших игру до неузнаваемости.