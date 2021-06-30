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Невероятная фигурка и фото в трусиках. Как выглядит жена лидера сборной Украины Зинченко

Сегодня, 10:50
Влада Седан. Фото Instagram
Влада Седан. Фото Instagram
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У лидера сборной Украины очень красивая подруга.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко — один из тех, кто творит историю для сборной Украины на Евро-2020. В матче со шведами (2:1 ОТ) он забил первый гол, отпахал все 120 минут и заслуженно отпраздновал победу после еще одного гола украинцев на 120-й минуте.

И все это — под пристальным взглядом его красавицы-жены, телеведущей Влады Седан. Она работает на турнире даже несмотря на беременность и мы очень надеемся, что не слишком сильно переживает за сборную и мужа. Все-таки в таком положении нервничать не рекомендуется.

Седан получила популярность на предыдущем ЧЕ в 2016 году. Девушку заметили на трибунах французских стадионов с флагом Украины и назвали самой красивой болельщицей турнира.

Уже после она как-то рассказала, что всегда мечтала стать журналисткой и эта мечта сбылась — теперь Влада ведет спортивные передачи на украинском спортивном ТВ.

И, конечно же, она замужем за одним из самых талантливых украинских футболистов этого поколения. А как она выглядит?

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