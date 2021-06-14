Виноват ковид и то, что турнир раскидали по 11 странам.

Нам часто говорят, что Евро-2020 — это шаг к возвращению к привычной жизни, но пока это больше напоминает новую реальность. Если вы ждете от чемпионата Европы тех эмоций, которые были на ЧМ-2018, то вряд ли их найдете. Иностранцев очень мало, ограничения довольно жесткие, а ожидания — завышенные.

Если бы мы почувствовали чемпионат Европы где-то между Кубком Конфедераций и чемпионатом мира, то, наверное, кайфанули бы. Но мы избалованы: хотим улиц, переполненных иностранцами со всех концов Земли, и фестиваль с утра до ночи. Сегодня это нереально.

Иностранцев в Питере не так много. Россия предприняла множество усилий, чтобы принять побольше гостей. Визы опять не нужны — достаточно Fan ID. В ковидных реалиях народу приехало немало, но этого недостаточно для большого турнира вроде Евро или чемпионата мира.

Все переживали, что приезд поляков может спровоцировать локальные драки (все знают исторический контекст). Днем прогуливался по центру Санкт-Петербурга, видел в нескольких кафе группки поляков, которые выглядели очень грозно. Но по факту ни я, ни коллеги не заметили никаких конфликтных ситуаций, даже локальных.

К стадиону болельщики обеих команд подходили небольшими кучками — максимум десять человек. Не было единого прохода большой группой. Эти группки пытались заводить толпу, но выглядело все очень локально.

На стадионе болельщики рассаживаются с учетом социальной дистанции. Правда, особо активные все-таки забивали на правила — им никто не препятствовал. За масками тоже особо не следят. Даже на недавнем товарищеском матче России с Болгарией в Москве стюарды действовали жестче.

Но скучен этот Евро не только из-за ковида. Идея с проведением турнира в куче стран изначально лишала его центра. Объясню: на ЧМ-2018 была Никольская, где собирались вообще все. В Петербург в 2018 году приезжала куча европейцев, они жили в этом городе, выбираясь на отдельные матчи. На этом Евро все раскиданы по разным концам континента — нет эпицентра.

А еще у всех стран свои требования по въезду и свои ограничения из-за ковида. Все это портит атмосферу, сдерживает тысячи, десятки тысяч людей.

Возможно, мои ожидания после домашнего чемпионата мира банально завышены. Но, как известно, это мои проблемы.