«Эта победа не должна давать ложные надежды». Как на Украине оценили успех сборной в матче с Северной Македонией

Результат всех порадовал, но по игре есть вопросы.

Как и в случае матча с Голландией, на игру против Северной Македонии украинские спортивные медиа отреагировали в основном отчетами, а аналитику и мнения, видимо, приберегли на потом.

Сайт football.ua озаглавил материал о матче незатейливо: «Украина удержала победу над Северной Македонией».

«Наверное, это был наиболее тревожный момент поединка, так как показалось, что игра выходит из-под нашего контроля. К счастью, следом за этим последовал ударный отрезок уже в исполнении команды Шевченко, который должен был увенчать результативный удар Малиновского с пенальти в левый угол, но и Столе Димитриевский был в полном порядке при отражении одиннадцатиметрового удара. В итоге мы потратили еще немного явно небесконечных нервных клеток, но все завершилось благополучно», — так авторы прокомментировали нервную для Украины концовку встречи.

Сайт Sport.ua свой главный материал назвал так: «Есть победа! Сборная Украины одолела Северную Македонию».

«Нервной концовки, к сожалению, избежать не удалось. К счастью, уровень Северной Македонии не позволил создать у наших ворот финальный штурм, но все равно было очень напряженно. Но Украина выстояла! У нас первая победа на Евро за восемь лет и хорошие шансы на выход из группы», — говорится в статье.

Донецкое издание Terricon в статье «Украина одерживает важную победу над Северной Македонией» отмечает:

«Сине-желтые выдали практически идеальный первый тайм, тотально переиграв своего соперника и воплотив игровое преимущество в два забитых мяча. Причем еще до того момента, как Ярмоленко открыл счет, у украинцев были возможности поразить ворота Димитриевского. Можно было еще до перерыва окончательно снять интригу, но добиться большего Украине не удалось. И это добавило нервов уже во втором тайме».

Единственным ресурсом, выдавшим спустя несколько часов после матча не отчет, а хоть какой-то комментарий, стал SportArena. «Украина — в игре! И это главный итог матча с Северной Македонией» — гласит заголовок.

«Три гола, два нереализованных пенальти, великолепная игра вратарей и сложно объяснимые промахи лидеров. Украина на Евро-2020 снова выдала невероятный по эмоциям и накалу матч. Правда, в отличие от стартового поединка турнира против Нидерландов в этот раз обошлось без опустошения и разочарования, а радость от первой за девять лет победы на чемпионатах Европы перевесила все то напряжение, которое пришлось испытать в первой половине второго тайма и последние минут десять матча.



Матчи с равными командами и соперниками слабее классом выигрываются за счет характера и настроя. И за это действительно хочется сказать спасибо команде! Вторую игру кряду Украина показывает, что равнодушных в ее составе нет. Команда сражается и бьется, не опускает руки, продолжая гнуть свою линию и меняясь, но не прогибаясь под обстоятельства. Мы взяли такую нужную победу и остались в игре. Тренерский штаб сделает выводы по матчу, букмекеры подсчитают шансы. Но все это будет уже завтра. Сегодня нужно просто порадоваться», — радуется автор.

А вот мнения болельщиков, как всегда, разделились.

«Спасибо за игру и первые три очка за восемь лет на европейских первенствах. Но почему же надо было довести игру до таких нервов? Ведь спасло только то, что македонцы бокопорили еще похлеще наших. Как же так? Цыганков левой в пустые ворота не попадает. Беседин пяткой начал опасную атаку соперника, Малиновский вообще запорол пеналь, а потом психовать не в тему начал. Короче, потрепали нервы болельщикам. Надо успокоиться и играть с Австрией, как играли первый тайм», — пишет Поручик Ржевский на сайте sport.ua.

«Ребята, запомните: третий гол, который не забил Малинарди, нам ой как аукнется. Ибо в погоне за 2-м местом мы будем сравниваться по забитым/пропущенным с Австрией. И теперь нам надо либо выигрывать у Австрии, либо играть вничью и ждать результата Нидерланды — Австрия с победой голландцев минимум в два мяча», — считает там же dima.krot.

«Эта победа не должна давать ложные надежды, сейчас команде нужен ушат холодной воды, окунуть в дерьмо, ужасная игра с такой слабой сборной, замены только все испортили. Соберитесь, Тряпки, мы в вас верим!» — негодует Дмитрий на сайте football.ua.