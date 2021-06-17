Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд

Украинцы прервали серию из шести поражений в финальных турнирах Евро

Чемпионат Европы. Группа C

Украина — Македония — 2:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 29 (1:0). Яремчук, 34 (2:0). Алиоски, 57 (2:1).

Нереализованные пенальти: Алиоски, 57 (вратарь), Малиновский, 84 (вратарь).

Украина: Бущан, Караваев, Зинченко, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90+2), Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски (Ристевски, 85), Муслиу, Адеми (Тричковски, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Барди (Аврамовски, 77), Николов (Трайковски, 46), Эльмас, Пандев.

Предупреждения: Шапаренко, 43. Велковски, 59. Аврамовски, 83.

Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес (Испания). Мели (Италия), Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (оба — Испания).

17 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».

Сборная Украины здорово зарекомендовала себя в первом матче с голландцами, отыграв два мяча во втором тайме. Очков, правда, это не принесло: оранжевые довольно легко забили третий и оставили победу за собой. Македонцы свой исторический первый матч на Евро также проиграли, так что очная встреча во втором туре фактически стала игрой на вылет.

Андрей Шевченко сделал два изменения в составе: Шапаренко заменил травмированного Зубкова, а опорником вместо Сидорчука вышел Степаненко. Важная перестановка в свете того, что преимущество и инициатива в этой игре должны были быть на стороне украинцев. И игра это подтвердила: звезды атаки желто-синих — Малиновский, Ярмоленко, Яремчук и поддерживающий их Зинченко — сразу обосновались на чужой половине поля. За первые полчаса украинцы растранжирили несколько моментов, но своего все же добились. Заслуженный гол пришел после углового, а его автором стал Ярмоленко, замкнувший дальнюю штангу. Это 42-й гол украинской «семерки» за сборную, до главной и самой результативной «семерки» (которая теперь руководит всем на скамейке запасных) осталось всего шесть мячей.

Уже через пять минут Украина забила второй. На этот раз Ярмоленко выступил в роли ассистента, а Яремчук уверенно реализовал свой выход один на один. У обоих стало по два мяча на турнире, как у целой группы лидеров бомбардирского списка.

Далее в этой игре встал вопрос — готовы ли македонцы повторить трюк украинцев, который они проделали в Амстердаме, и отыграть два мяча. Еще до перерыва они дали понять, что готовы. Пандев даже забил, тонко разобравшись с вратарем, но тревога для украинцев оказалась ложной: главный человек македонского футбола оказался в офсайде. На матче, кстати, работала аргентинская бригада арбитров. Такого в истории Евро еще не было.

Второй тайм дал повод запомнить имя судьи: Фернандо Рапаллини после перерыва назначил два пенальти. Сначала — в украинские ворота. Что удивительно, бил не Пандев, а Алиоски из «Лидса». Но и он справился, правда, со второй попытки: Бущан потащил удар, а на добивании у него не было шансов. Ситуация на поле, естественно, изменилась. Теперь уже македонцы играли как украинцы в первом тайме: хорошо комбинировали, создавали моменты, били издали.

Сборная Украины могла избавить себя от нервной концовки. Рапаллини с помощью видеоповтора увидел нарушение в македонской штрафной и назначил пенальти. Яремчук и Ярмоленко к тому моменту уже были заменены, бить взялся Малиновский. И не справился — Димитриевски его удар потащил.

Украинцы не без приключений все же доехали до победы, но под определение «на классе» она не подходит — второй тайм был ощутимо слабее первого. Хотя это не имеет большого значения. Сборная Украины прервала серию из шести поражений в финальных турнирах Евро и сделала хорошую заявку на выход в плей-офф. Заодно избежав антирекорда турнира — семь проигрышей подряд в истории еще ни у кого не было.