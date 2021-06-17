Главный герой сборной Украины на европейском первенстве — ее капитан, который с начала года чаще попадал в старт национальной команды, а не «Вест Хэма».

Можно сколько угодно рассуждать о том, что футбол на уровне сборных не может сравниться с плей-офф Лиги чемпионов, однако выступления за национальную команду и свою страну — ни с чем не сравнимая мотивация. Мы миллион раз видели плачущего Неймара, что многим в бразильце не нравится, но таких искренних слез, как после решающего пенальти в финале домашней Олимпиады-2016, не было никогда. Тот момент не мог вызвать ничего, кроме умиления и восторга.

Этот пример — эмоциональный, а есть истории футбольные. Например, с Владимиром Бесчастных, который не имел постоянной игровой практики в «Расинге», а в феврале 2001 года клуб из Сантандера и вовсе принял решение исключить нападающего из заявки, чтобы освободить место для еще одного легионера. Тем не менее Олег Романцев продолжал вызывать Бесчастных в сборную, и тот сыграл важнейшую роль в отборе на ЧМ-2002. Когда конфликт с клубом еще был в разгаре, форвард забил победный мяч Швейцарии, а потом — после скандальной отзаявки — в Белграде Югославии.

На нынешнем Евро что-то похожее исполняет полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко. Хотя у него нет никаких проблем с клубом, 31-летний футболист крайне редко играет за «Вест Хэм». В последнем сезоне АПЛ у опытного украинца пятнадцать выходов на поле. При этом в стартовом составе — всего один матч. Суммарно Ярмоленко отыграл всего 362 минуты. А три гола пришлись на представителей третьего дивизиона — дубль в ворота «Халла» еще в сентябрьской встрече в Кубке английской лиги и мяч «Донкастеру» в январе уже в Кубке Англии.

В конце прошлого года, вскоре после перенесенного игроком коронавируса, пошли слухи о возможной смене клуба. Называли даже претендентов в лице «Фенербахче» и «Эвертона», а сам Ярмоленко в интервью OneFootball говорил, что хочет играть в каждом матче. Самый сложный для Андрея период — вторая часть сезона. В феврале он получил травму в кубковом матче с «МЮ» и пропустил целый месяц. Поначалу форму пришлось набирать в играх за молодежную команду «Вест Хэма» (U-23), и попадание в заявку на Евро было под вопросом.

«Для меня это огромная мотивация, сыграть эти две товарищеские игры, потому что я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь. То же самое хочу доказать Андрею Шевченко. Я мотивирован как никогда», — говорил Ярмоленко на пресс-конференции перед состоявшимся 3 июня спаррингом против Северной Ирландии.

В том матче форвард отыграл 90 минут, а 7-го числа забил два мяча Кипру. Доказал, что слова о мотивации не разошлись с делом, и уже на европейском первенстве начал с гола в ворота Нидерландов. Картину несколько смазали поражение и слухи о конфликте Ярмоленко с Марлосом. По информации известного журналиста Артема Франкова, озвученной в эфире телеканала «Футбол 3», капитан высказал претензии к игре натурализованного бразильца, который вышел вместо получившего травму Александра Зубкова, но потом сам был заменен.

В сборной это, естественно, опровергли, а главный тренер Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» заметил: «У нас секретов нет. То, что вышла какая-то информация, — даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, хорошая атмосфера. Ребята все отдадут и все сделают для того, чтобы добиться необходимого результата».

О позитиве перед судьбоносной игрой с македонцами говорил и Ярмоленко, после чего слова ветерана украинской сборной перенеслись на поле. Гол и результативная передача Андрея принесли команде первую победу, а игроку «Вест Хэма» — звание самого результативного футболиста в истории желто-синих по системе «гол + пас». Как раз на два балла Ярмоленко удалось превзойти Шевченко. На данный момент на его счету 42 точных удара и 21 голевой пас.

Возможно, есть даже что-то символичное в том, что родившийся в Ленинграде Ярмоленко играет в сборной под любимым седьмым номером ее тренера и живой легенды — Шевченко. И это не единственная параллель между двумя Андреями. Когда Украина одержала предыдущую победу на Евро в 2012 году, Ярмоленко ассистировал Шевченко во встрече со Швецией.

Кроме того, с интервалом в 15 лет только они забивали в нескольких подряд матчах главных турниров сборных. В 2006-м Украина дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Сейчас, судя по качеству игры, ей по силам замахнуться на что-то подобное уже на европейском первенстве. В том числе и потому, что в этой команде есть настоящий лидер в лице Ярмоленко.