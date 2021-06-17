Ярмоленко сыграл в Шеву, а Украина поборется за плей-офф. Реакция Европы на победу команды Андрея Шевченко

Как европейские СМИ отреагировали на первую победу Украины в рамках Евро-2020 — 2:1.

Испанское издание сразу начинает с того, что украинцам удалось избежать антирекорда: победив Македонию, команда Андрея Шевченко прервала шестиматчевую серию поражений на чемпионатах Европы.

«С 29-й по 34-ю. Всего за пять минут Украина прервала серию поражений, которая началась девять лет назад, а именно — одержала победу в матче в рамках европейского первенства. Две этих победы связаны между собой. Шевченко тогда был бомбардиром, а сегодня — тренер. А Ярмоленко, который называется его преемником, сегодня автор гола и голевой передачи».

As.

Однако по сравнению с Евро-2012 сейчас у украинцев есть шанс на выход в плей-офф:

«Главное отличие этого Евро-2012 от Евро-2020 для Украины заключается в том, что у них есть шанс на выход из группы. Историческая возможность, которая часто является вопросом времени и терпения».

Французское издание дает понять, что игра украинской сборной получилась неубедительной.

«Ярмоленко открыл счет в матче, а украинцы доминировали весь первый тайм. Северной Македонии удалось забить, но команда Андрея Шевченко в итоге выиграла без особой убедительности».

L'Equipe.

Мысль подтверждается тем, что процент владения мячом у Северной Македонии во второй половине встречи действительно впечатляющий.

«62,1 — это процент владения мячом Северной Македонии во втором тайме. Цифра, которая должна вызвать много сожаления у товарищей по команде Горана Пандева, которые так хорошо смотрелись после перерыва».

Несмотря на это, шансы Северной Македонии на выход в плей-офф крайне малы, а вот Украина еще может побороться.

«Украина была напугана. 21 июня ей предстоит что-то показать против Австрии, а шансы Северной Македонии на выход из группы после двух поражений крайне малы».

Немецкое издание подчеркивает: украинцы лучше начали игру, и их преимущество в счете было заслуженным.

«Украинцы вошли в игру лучше, а Северной Македонии было трудно перейти в атаку в начале игры. В итоге Украина заслуженно вела в счете, но македонцы еще в концовке первого тайма создавали моменты, показав, что способны забивать».

Kicker.

После перерыва шансы оставались у обеих команд.

«Украина во втором тайме стремилась вновь контролировать игру, но Македонии удавалось сохранять интригу до самого конца. Однако команда осталась ни с чем, а украинцы будут бороться за выход в 1/8 финала Евро».

Ярмоленко отмечается как ключевой игрок сборной Украины.

«Ярмоленко делает свой вклад. Когда Украина берет игру под свой контроль, он играет острее всего в атаке и является ключевым игроком. В итоге именно Ярмоленко открыл счет в матче».

Итальянское издание отмечает, что матч получился захватывающим с первых минут:

«Оживленная игра с самого начала: уже на пятой минуте Малиновский навесил в штрафную Македонии, голкипер почти справился, но мяч попал в Шапаренко, а от него — в перекладину. Украина владела мячом в первом тайме, Македония защищалась».

После перерыва Македония вышла на поле с другим настроем.

«Во втором тайме Северная Македония активно прессинговала соперника — и им удалось сократить разницу в счете. В этом матче было и два незабитых пенальти. Македония не сумела воспользоваться шансом, и счет остается в пользу соперника: Украина одержала первую победу на этом чемпионате Европы».

Corriere dello Sport.

Таким образом, игра поделилась на два тайма по уровню доминирования. А Украине придется непросто в борьбе за выход из группы.

«Захватывающий матч. Команды разделили игру на два тайма. В первой части игры Украина действительно заслуживала двойного преимущества, но во второй половине доминировала уже Македония. Сборная Андрея Шевченко теперь может мечтать о месте в 1/8 финала, ведь все будет решено в матче против Австрии».