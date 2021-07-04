«Герои сегодня играли не в желтой форме». Как на Украине оценили вылет с Евро-2020

Изучили реакцию украи нских СМИ на матч с Англией (0:4).

Украинские СМИ очень спокойно встретили разгромное поражение своей команды от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020. То, что команда Андрея Шевченко впервые в истории дошла до этой стадии на чемпионатах Европы, уже расценивается как успех.

«Львы» шансов не оставили. Украина с разгромным счетом проиграла Англии" - заголовок отчета на сайте Sport.ua.

Подводя итоги в материале «Пять выводов после матча Украина — Англия», издание дает соответствующий врез — «В целом — нормально, но конкретно — облажались», а дальше так оценивает встречу в Риме:

«Сине-желтые вышли на игру против Кейна и компании, словно первоклассник впервые попал в кресло стоматолога. В действиях, в движениях, даже во взглядах наших игроков сквозила обреченность. Они не сумели оправиться морально после раннего пропущенного мяча. Собственно, они уже вышли на поле «Олимпико», словно гладиаторы на поле Колизея с мыслями о неминуемой гибели.

По большому счету после трех матчей в исполнении нашей команды на этом Евро было понятно, что выход из группы для нее — определенно максимум. Сборная же провела еще два поединка после группового этапа. Это действительно весомое достижение: и футболистов, и тренеров. Так что в любом случае общая оценка за турнир сборной Украине должна быть положительной. Наверное, давать игрокам звание заслуженных мастеров спорта в данном случае — явный перебор, но встречать в аэропорту с хлебом-солью обязательно нужно".

Sport.ua.

Sport.ua также выставил оценки футболистам за эту игру. «Герои матча играли не в желтой форме», — грустит издание. Лучшими в составе сборной Украины стали Яремчук, Зинченко, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Бущан и Макаренко — все они получили 5,5 балла, что по градации Sport.ua значит «посредственно». Худшим стал Цыганков — 4,5 балла («очень плохо»).

Оценки Sport.ua за матч Украина — Англия.

«Украина уступила Англии и завершила выступления на Евро-2020», — сухо констатирует Football.ua.

«Мы только зашли во второй тайм, но фактически сразу были «выведены» из игры соперниками. Шоу со своего левого фланга за четыре минуты обеспечил две результативные подачи на Магуайра и Кейна, после чего никаких вопросов относительно победителя матча уже не было. От оставшегося времени до финального свистка мы ожидали хотя бы новых игроков на футбольном поле от нашего тренерского штаба, но тройка Довбик — Судаков — Тымчик так и останутся стоять у бровки в ожидании своего выхода до финального свистка», — пишет издание.

Football.ua также выставил оценки игрокам сборной Украины, предварив их патетическим комментарием:

«Сказка под названием «Чемпионат Европы-2020» продолжается, но на ее страницах мы больше не сможем отыскать сборную Украины. История продолжается без нас, но мы и так написали для себя слишком много увлекательных моментов. И, что самое главное, задали достаточно высокую планку, на которую теперь будут равняться все следующие поколения футболистов нашей страны. Что же касается самой игры с Англией, то она, скажем так, не получилась уже со стартового свистка. Где-то не показали должную концентрацию, где-то получил травму ключевой игрок в борьбе на «втором этаже». В конечном итоге счет на табло сильно бьет по самолюбию и восприятию от всего турнира в целом, но хотелось бы оставить побольше теплых воспоминаний об этом футбольном празднике, неотъемлемой частью которого нам удалось стать».

Лучшим же игроком матча с Англией сайт признал вратаря Бущана, который получил 6,0. Худшими же стали центральные защитники Кривцов и Матвиенко — 4,0.

Football.ua.

«Украина завершает выступления на Евро-2020, уступив Англии», — спокойно резюмирует донецкий Terricon.

«Сборная Украины, впервые добравшись до четвертьфинала, завершает выступления в финальном турнире чемпионата Европы по футболу-2020. Уровень английской сборной, которая является одним из главных претендентов на победу, оказался для команды Андрея Шевченко слишком высок, что нашло отражение в итоговом результате — 0:4. Впрочем, упрекать команду Андрея Шевченко на этом турнире не за что: украинцы впервые оказались в числе восьми сильнейших команд Европы», — пишет издание.