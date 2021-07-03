Мнение обозревателя «СЭ» о первых двух матчах 1/4 финала Евро-2020.

Знаете, Бельгию вообще не жалко. Она не провела ни одного цельного матча на Евро-2020. Даже с Россией играла вполноги, искусства не явила никакого, пусть этого и хватило для «трешки». Дания ее тайм гоняла как сидоровых коз, перестреляла 23-7, и если бы не выход Кевина Де Брейне... Финляндия три четверти матча удерживала 0:0. Португалию же Бельгия прошла так, что глаза бы этого не видели.

А Италия, у которой в составе и близко нет де Брейне и Ромелу Лукаку, весь турнир очаровывала — кроме матча с Австрией. И в этот раз весь первый тайм играла намного лучше. Ну а гол Лоренцо Инсинье, ставший в итоге победным, — просто космос.

Бельгия получила шанс вернуться в игру за счет неочевидного пенальти. Все эксперты по судейству говорят о нем одинаково туманно — можно давать, можно не давать. А больше бельгийцы не забили ничего, хотя трижды — очень даже могли. Но и в этом втором тайме, несмотря на шансы, игровой ткани и цельности — не было. Жереми Доку у них, конечно, внезапный красавчик, но он был такой один. Полусломанный, видимо, Де Брейне ничем не помог. Здоровый Лукаку — тоже.

В целом по турниру Италия гораздо больше заслужила полуфинала.

От Бельгии здесь ожидали совершенно другого качества футбола. И гораздо более атакующего акцента. И волшебного зрелища. То, что его, скорее всего, не будет, стало ясно в первом матче плей-офф — против Португалии. Третье место на ЧМ-2018, судя по всему, станет для этого поколения вершиной.

Вот вам и два главных фаворита — Франция и Бельгия. Да и бог с ними.

А вот кого действительно жалко, так это потрясающего Яна Зоммера и всю сборную Швейцарии. Но Унаи Симон со своими скачками вдоль линии ворот, смутившими сразу трех швейцарцев, как оказалось, очень вовремя стал основным вратарём вместо Давида Де Хеа с его антирекордом по пенальти. И мегаошибка с Хорватией стала для него прелюдией к подвигу. Падают все, но кто-то поднимается на раз больше...

Но как же все было до поры похоже на матч ЧМ-2018 Испания — Россия!