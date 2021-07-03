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Бельгию, в отличие от Зоммера и Швейцарии, вообще не жалко. Рабинер — о четвертьфиналах Евро

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 08:30
2 июля. Мюнхен. Бельгия — Италия — 1:2. Футболисты сборной Бельгии. Фото AFP
2 июля. Мюнхен. Бельгия — Италия — 1:2. Футболисты сборной Бельгии. Фото AFP
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Мнение обозревателя «СЭ» о первых двух матчах 1/4 финала Евро-2020.
Бельгия — Италия
2&nbsp;июля. Мюнхен. Бельгия&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Италии и&nbsp;Ромелу Лукаку.Италия прибила золотое поколение Бельгии. Команда Манчини — уже в полуфинале Евро-2020

Знаете, Бельгию вообще не жалко. Она не провела ни одного цельного матча на Евро-2020. Даже с Россией играла вполноги, искусства не явила никакого, пусть этого и хватило для «трешки». Дания ее тайм гоняла как сидоровых коз, перестреляла 23-7, и если бы не выход Кевина Де Брейне... Финляндия три четверти матча удерживала 0:0. Португалию же Бельгия прошла так, что глаза бы этого не видели.

А Италия, у которой в составе и близко нет де Брейне и Ромелу Лукаку, весь турнир очаровывала — кроме матча с Австрией. И в этот раз весь первый тайм играла намного лучше. Ну а гол Лоренцо Инсинье, ставший в итоге победным, — просто космос.

Бельгия получила шанс вернуться в игру за счет неочевидного пенальти. Все эксперты по судейству говорят о нем одинаково туманно — можно давать, можно не давать. А больше бельгийцы не забили ничего, хотя трижды — очень даже могли. Но и в этом втором тайме, несмотря на шансы, игровой ткани и цельности — не было. Жереми Доку у них, конечно, внезапный красавчик, но он был такой один. Полусломанный, видимо, Де Брейне ничем не помог. Здоровый Лукаку — тоже.

В целом по турниру Италия гораздо больше заслужила полуфинала.

От Бельгии здесь ожидали совершенно другого качества футбола. И гораздо более атакующего акцента. И волшебного зрелища. То, что его, скорее всего, не будет, стало ясно в первом матче плей-офф — против Португалии. Третье место на ЧМ-2018, судя по всему, станет для этого поколения вершиной.

Швейцария — Испания
2&nbsp;июля. Санкт-Петербург. Швейцария&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 1:1 д.в., пенальти&nbsp;&mdash; 1:3. Янн Зоммер.Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти

Вот вам и два главных фаворита — Франция и Бельгия. Да и бог с ними.

А вот кого действительно жалко, так это потрясающего Яна Зоммера и всю сборную Швейцарии. Но Унаи Симон со своими скачками вдоль линии ворот, смутившими сразу трех швейцарцев, как оказалось, очень вовремя стал основным вратарём вместо Давида Де Хеа с его антирекордом по пенальти. И мегаошибка с Хорватией стала для него прелюдией к подвигу. Падают все, но кто-то поднимается на раз больше...

Но как же все было до поры похоже на матч ЧМ-2018 Испания — Россия!

И, да, на данный момент очень хочу финала Италия — Дания.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

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Игорь Рабинер все материалы автора

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