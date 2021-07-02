Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти

Героем встречи стал вратарь швейцарцев Зоммер, но и он не вытащил для своей команду серию послематчевых пенальти

Чемпионат Европы. 1/4 финала

Швейцария — Испания — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 1:3

Голы: Закария, 8 — в свои ворота (0:1). Шакири (Фройлер), 68 (1:1).

Серия пенальти: Бускетс — 0:0 (штанга). Гавранович — 1:0. Ольмо — 1:1. Шер — 1:1 (вратарь). Эрнандес — 1:1 (вратарь). Аканджи — 1:1 (вратарь). Морено — 1:2. Варгас — 1:2 (мимо). Ойярсабаль — 1:3.

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Эмболо (Варгас, 23), Шакири (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиагу Алькантара, 113), Жорди Альба, Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Эрнандес, 119), Торрес (Ойярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).

Предупреждения: Видмер, 67. Ляпорт, 90+3. Гавранович, 120+1.

Удаление: Фройлер, 77 (грубая игра).

2 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Конечно, Питер ждал топовую афишу Испания — Франция, но швейцарцы своим героизмом в понедельник все переиначили. А по итогам самого яркого дня чуть ли не во всей истории Евро можно было ожидать чего-то зрелищного и от матча Швейцария — Испания.

Перед игрой на подступах к стадиону в центре внимания был Лука Лутенбах — тот самый болельщик, который стал символом победы Швейцарии над Францией. Ничего необычного он не делал — смотрел игру, расстраивался и радовался. Просто удачно попал в трансляцию и прославился на всю Европу. В итоге швейцарская авиакомпания решила хайпануть на популярности болельщика и организовала ему выезд в Питер на четвертьфинал.

Было видно, что Лука устал от такого внимания к своей скромной персоне, но от фотографий и интервью не отказывался. Заимев снимок со звездой в телефоне, многие болельщики отходили и тихонько спрашивали — кто это вообще такой. Зато в представлениях не нуждался испанец Маноло со своим знаменитым барабаном. Его точно знают все.

Не сказать, что швейцарцы и испанцы добрались до Питера в большом количестве. Национальных цветов на трибунах было совсем немного, и на этом фоне выделялись своими желтыми звездами три вьетнамских флага.

Швейцарцы понесли существенную потерю — из-за дисквалификации игру пропускал Джака. Заменил его Закария, и с ним в самом начале встречи случилась неприятность. Он неудачно попытался заблокировать удар Альбы и переправил мяч в собственные ворота. Это уже 10-й автогол на этом Евро, но у болельщиков все равно находятся идеи для мемов.

В остальном в первом тайме ничего не напоминало о том, какую феерию устраивали обе команды на предыдущей стадии. Швейцарцы играли правильно и осторожно, а пропущенный мяч — это просто несчастный случай. В исполнении испанцев хотелось увидеть что-то более интересное, но счет их полностью устраивал.

Видимо, с этим ощущением команда Луиса Энрике и вышла на второй тайм. Не взбодрили испанцев и две замены в атакующей линии. В итоге швейцарцы сравняли счет в середине второго тайма, и гол этот был абсолютно заслуженным. До этого «отмазаться» за автогол мог Закария, едва не забил в ближний угол Цубер, а затем швейцарцы поймали соперника на ошибке в обороне, и Шакири забил с передачи Фройлера.

Для Швейцарии все складывалось хорошо, но за 10 минут до конца команда лишилась еще одного основного опорника. Фройлер в подкате срубил Морено, и арбитр без всяких просмотров зажег красную карточку. Стало ясно, что игра перейдет в дополнительное время — по такой игре Испании не помогло бы забить даже большинство.

Зато в дополнительное время испанцы включились по-настоящему. За первые 15 минут они нанесли четыре удара в створ ворот, но Зоммер устроил настоящее шоу и все эти мячи вытащил! Ничего не изменилось и во второй части овертайма. Испания всеми силами пыталась уйти от серии пенальти, но Зоммер был против. Из-за великолепной игры голкипера весь стадион начал болеть за Швейцарию, а контроль мяча испанцами сопровождался недовольным гулом.

Перед серией пенальти на стадионе завели The Clash — London Calling. Зоммер, у которого за 120 минут набежало 10 сейвов (рекорд турнира), выглядел уверенным. Да еще и швейцарский сектор оказался за его спиной. Однако это не помогло. Бускетс попал в штангу, Зоммер один удар потащил, но швейцарцы били уж очень плохо. Отдадим должное и Симону, который отразил два удара. Его, кстати, официально признали игроком матча.

На этом турнире мы видели две Испании — скучную и забивающую по пять мячей. На этот раз команда Луиса Энрике была ближе к первой версии, но все это не имеет никакого значения. Испания едет в Лондон на полуфинал Евро!