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Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:15
2 июля. Санкт-Петербург. Швейцария — Испания — 1:1 д.в., пенальти — 1:3. Янн Зоммер. Фото Reuters
2 июля. Санкт-Петербург. Швейцария — Испания — 1:1 д.в., пенальти — 1:3. Янн Зоммер. Фото Reuters
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Героем встречи стал вратарь швейцарцев Зоммер, но и он не вытащил для своей команду серию послематчевых пенальти

Чемпионат Европы. 1/4 финала
Швейцария — Испания — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 1:3
Голы: Закария, 8 — в свои ворота (0:1). Шакири (Фройлер), 68 (1:1).
Серия пенальти: Бускетс — 0:0 (штанга). Гавранович — 1:0. Ольмо — 1:1. Шер — 1:1 (вратарь). Эрнандес — 1:1 (вратарь). Аканджи — 1:1 (вратарь). Морено — 1:2. Варгас — 1:2 (мимо). Ойярсабаль — 1:3.
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Эмболо (Варгас, 23), Шакири (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиагу Алькантара, 113), Жорди Альба, Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Эрнандес, 119), Торрес (Ойярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).
Предупреждения: Видмер, 67. Ляпорт, 90+3. Гавранович, 120+1.
Удаление: Фройлер, 77 (грубая игра).
2 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Конечно, Питер ждал топовую афишу Испания — Франция, но швейцарцы своим героизмом в понедельник все переиначили. А по итогам самого яркого дня чуть ли не во всей истории Евро можно было ожидать чего-то зрелищного и от матча Швейцария — Испания.

Перед игрой на подступах к стадиону в центре внимания был Лука Лутенбах — тот самый болельщик, который стал символом победы Швейцарии над Францией. Ничего необычного он не делал — смотрел игру, расстраивался и радовался. Просто удачно попал в трансляцию и прославился на всю Европу. В итоге швейцарская авиакомпания решила хайпануть на популярности болельщика и организовала ему выезд в Питер на четвертьфинал.

Было видно, что Лука устал от такого внимания к своей скромной персоне, но от фотографий и интервью не отказывался. Заимев снимок со звездой в телефоне, многие болельщики отходили и тихонько спрашивали — кто это вообще такой. Зато в представлениях не нуждался испанец Маноло со своим знаменитым барабаном. Его точно знают все.

Не сказать, что швейцарцы и испанцы добрались до Питера в большом количестве. Национальных цветов на трибунах было совсем немного, и на этом фоне выделялись своими желтыми звездами три вьетнамских флага.

2&nbsp;июля. Швейцария&nbsp;&mdash; Испания. Автогол Дениса Закарии.Круче, чем Платини. На этом Евро лучшим снайпером стал автогол, а Закария оказался там, где не должен был

Швейцарцы понесли существенную потерю — из-за дисквалификации игру пропускал Джака. Заменил его Закария, и с ним в самом начале встречи случилась неприятность. Он неудачно попытался заблокировать удар Альбы и переправил мяч в собственные ворота. Это уже 10-й автогол на этом Евро, но у болельщиков все равно находятся идеи для мемов.

В остальном в первом тайме ничего не напоминало о том, какую феерию устраивали обе команды на предыдущей стадии. Швейцарцы играли правильно и осторожно, а пропущенный мяч — это просто несчастный случай. В исполнении испанцев хотелось увидеть что-то более интересное, но счет их полностью устраивал.

Видимо, с этим ощущением команда Луиса Энрике и вышла на второй тайм. Не взбодрили испанцев и две замены в атакующей линии. В итоге швейцарцы сравняли счет в середине второго тайма, и гол этот был абсолютно заслуженным. До этого «отмазаться» за автогол мог Закария, едва не забил в ближний угол Цубер, а затем швейцарцы поймали соперника на ошибке в обороне, и Шакири забил с передачи Фройлера.

Для Швейцарии все складывалось хорошо, но за 10 минут до конца команда лишилась еще одного основного опорника. Фройлер в подкате срубил Морено, и арбитр без всяких просмотров зажег красную карточку. Стало ясно, что игра перейдет в дополнительное время — по такой игре Испании не помогло бы забить даже большинство.

Зато в дополнительное время испанцы включились по-настоящему. За первые 15 минут они нанесли четыре удара в створ ворот, но Зоммер устроил настоящее шоу и все эти мячи вытащил! Ничего не изменилось и во второй части овертайма. Испания всеми силами пыталась уйти от серии пенальти, но Зоммер был против. Из-за великолепной игры голкипера весь стадион начал болеть за Швейцарию, а контроль мяча испанцами сопровождался недовольным гулом.

Перед серией пенальти на стадионе завели The Clash — London Calling. Зоммер, у которого за 120 минут набежало 10 сейвов (рекорд турнира), выглядел уверенным. Да еще и швейцарский сектор оказался за его спиной. Однако это не помогло. Бускетс попал в штангу, Зоммер один удар потащил, но швейцарцы били уж очень плохо. Отдадим должное и Симону, который отразил два удара. Его, кстати, официально признали игроком матча.

На этом турнире мы видели две Испании — скучную и забивающую по пять мячей. На этот раз команда Луиса Энрике была ближе к первой версии, но все это не имеет никакого значения. Испания едет в Лондон на полуфинал Евро!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 0
Италия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

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