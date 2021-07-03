А вот Лукаку, Де Брейне и остальные снова без титула.

Евро-2020. 1/2 финала

Бельгия — Италия — 1:2 (1:2)

Голы: Барелла (Верратти), 31 (0:1). Инсинье, 44 (0:2). Лукаку, 45+2 — с пенальти (1:2).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Менье (Шадли, 69. Прат, 73), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Доку, Де Брейне, Азар, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).

Предупреждения: Верратти, 20. Тилеманс, 21. Берарди, 90.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Фриц (все — Германия), Гиль (Польша).

2 июля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 12984 зрителя.

Для начала немного статистики. Сборная Италии продлила свою беспроигрышную серию до 32 матчей подряд. А победную — до 13 встреч. И такой факт — в эти же дни три года назад Бельгия побеждала в плей-офф чемпионата мира Японию и Бразилию, а итальянцы смотрели турнир по телевизору. Что в очередной раз показывает, какую колоссальную работу проделал Роберто Манчини, который словно отдал национальной команде все то, что не смог в качестве игрока.

Все пять дней перед матчем Италия обсуждала, как сдержать Ромелу Лукаку. Именно эта задача виделась главной. Соответственно, шли дискуссии, кто должен играть в центре обороны. Капитан «Скуадры адзурры» Джорджо Кьеллини получил травму еще в матче группового этапа со Швейцарией и восстановился только сейчас. Нужно выпускать его или здорово сыгравшего с Австрией Франческо Ачерби? В итоге главный тренер итальянцев Роберто Манчини сделал выбор в пользу Кьеллини.

По первому тайму казалось, что решение верное. Кьеллини выиграл почти всю силовую борьбу у Лукаку, за исключением одного эпизода, когда бельгиец набрал скорость на правом фланге и бил в дальний угол. Во втором тайме такого контроля уже не было, верный момент у форварда «Интера» был, но спас Леонардо Спинаццола, вовремя подставивший под мяч ягодичные мышцы.

Бельгия выстроилась в свои привычные 3-4-3, но с интересной структурой в группе атаки. Жереми Доку играл строго слева, отвечая за ширину. Кевин Де Брейне, который все же вышел на поле, исполнял ложную «девятку». А Лукаку периодически сваливался на правый фланг, особенно когда «красные дьяволы» пытались выбежать в быструю атаку. Идея понятна: левый защитник итальянцев Спинаццола при атаках поднимается высоко, а Марко Верратти любит перемещаться по всей ширине поля. Так что свободного места, которое должны страховать Бонуччи и Жоржиньо, там обычно много.

Вот только доставлять туда мяч у Бельгии почти не получалось. Команда Роберто Мартинеса, как и в 1/8 финала с Португалией, не особенно настаивала на владении, но контрпрессинг Италии при потерях был хорош, особенно в первой половине матча. Собственно, именно за счет него «адзурри» и забили первый гол. Ну и Никола Барелла подтвердил мнение, что два подряд плохих матча за сборную у него не бывает.

?? A touch of class from Nicol? Barella ?#EURO2020 pic.twitter.com/z7AsB8ciir — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Собственно, в первом тайме Италия еще раз показала, за что ее так полюбили нейтральные болельщики во время группового этапа. Владение мячом, умные розыгрыши, прессинг. И как символ всего этого — гол Лоренцо Инсинье, в итоге ставший победным, пусть последние минут 20 Италия в основном терпела и оборонялась.

А вот Бельгия приехала на этот Евро побеждать. Хоть тушкой, хоть чучелом, эти парни мечтали конвертировать свой талант в большую победу для страны. Результат был поставлен выше процесса, и за это «красные дьяволы» и поплатились. Даже в чем-то символично, что лучшим в их составе стал 19-летний Доку, который и пенальти заработал, и постоянно обострял. Причем 19 ему исполнилось только в конце мая. У него, скорее всего, в карьере еще будет много больших турниров. На парня не давил этот императив — надо, сейчас или никогда, последний шанс, и все в таком духе. Он просто играл в футбол, а не добывал результат, как остальные.

? Lukaku gives Donnarumma the eyes...



He's now scored 21 goals in 2021 ?#EURO2020 pic.twitter.com/2QqYjgBOmd — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Конечно, Бельгии очень не повезло с травмой Де Брейне, полученной еще в финале Лиги чемпионов. А тут еще и португалец Палинья добавил. Полузащитника «Манчестер Сити» искренне жаль — лично мне будет дико обидно, если он так и не возьмет международный титул, с клубом или со сборной, неважно.

Time running out for Belgium ??



Will there be a late twist?#EURO2020 pic.twitter.com/J8CyjPuaoa — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Но эту победу Италии не назовешь случайной или незаслуженной. Перед турниром Манчини спросили, где он видит себя 12 июля. Тот ответил, что на курорте Портоново с друзьями, а дети просят у него автограф как у чемпиона Европы. Осталось два шага... 6 июля — полуфинал с Испанией.