От кого прячетесь? Сборная вернулась в Россию и окружила себя ОМОНом

Капитан Артем Дзюба крикнул, что ни от кого не прячется, но ощущение от возвращения сборной на родину противоположное.

Народу эта сборная не нужна. Только ОМОНу

Когда 22 июня что-то происходит в 4 утра, да еще на аэродроме, сложно отделаться от неуместной, но навязчивой ассоциации. Сегодня в это время в московском Шереметьево, так сказать, без объявления садилась сборная России по футболу, разбомбленная в Копенгагене 1:4.

Сборная, правда, опоздала. В общем-то не впервой за этот день — уж сколько раз мы за датчанами и мячом не успевали... Ну слава богу, хоть никто не потерялся по дороге и не нашел себе на жопу, как говорит наш капитан, приключений.

А дома ее ждали любящие и гостеприимные... сотрудники ОМОНа и полиции. Из 145 миллионной страны не нашлось не только 11 футболистов, но и хотя бы 11 фанатов, которые сказали бы парням «спасибо». Да хоть что-нибудь. Обматерили бы и закостерили. За несколько часов до футболистов в Москву прилетели российские регбистки, добывшие путевку на Олимпиаду. Даже их встречали мощнее.

Здесь — полная апатия. Автобус оцепили люди в черном и не подпускали шестерых собравшихся журналистов ближе к нему. Даже покидала терминал D команда не через общий зеленый коридор, а VIP-выход. Видимо, чтоб гнев таксистов не навлечь.

5 полицейских машин и 1 микроавтобус Росгвардии охраняют сборную России после прил?та (вернее, вылета) с Евро-2020. Интересно, от кого? pic.twitter.com/mlbuqEt6Lz — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

Дзюба повздорил с журналистом

Говорить после болезненного поражения настроения не было ни у кого. Но не все прошли в автобус молча.

Артема Дзюбу журналисты постарались завалить вопросами, а один из коллег намекнул, мол, «может, не будете прятаться за спинами офицеров?» Легкая провокация сработала. Дзюба ожесточился и как-то дерзко ответил: «Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!» Обращение, наверное, было эмоциональным. Но уместен ли такой ответ зенитовца? Хотя ему все к месту, чего уж.

Артём Дзюба ступил на российскую землю и сразу ж?стко ответил корреспонденту, задавшему вопрос: «Я от вас не прячусь, особенно от тебя!» pic.twitter.com/9R06cBdkhi — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

Станислав Черчесов тоже выдавил из себя пару слов. Первым было «доброе», вторым «утро». Ну а что, просили парой слов прокомментировать, вот вам пара. Со статистикой в сборной все хорошо. Правда, какой был план на игру, осталось тайной за семью печатями и дверью автобуса, в которой скрылся любимый тренер сборной. Семенов, Головин, Сафонов прошли мимо кричащих без эмоций. Матвея даже не растрогало обращение «красавчик, все еще будет!»

Разговоров об отставке нет, обращения к болельщикам ждать через день-другой

К журналистам в лучах подмосковного рассвета вышел только пресс-атташе команды Игорь Владимиров. Ему респект. И он дал пищи для размышлений. Например, на тему отставки тренера:

— Какова реакция Станислава Саламовича [Черчесова]? Он уходит в отставку? Его просили это сделать?

— Станислав Саламович прошел все необходимые процедуры после матча, раздал все флэш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвел, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было.

— Команде об отставке он не объявлял?

— Нет.

Другими словами, увольнения по собственному не будет. Забудьте. Хотя вряд ли кто-то питал иллюзии.

Итоги Евро от пресс-атташе сборной Игоря Владимирова. pic.twitter.com/4y2ft18Mua — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

О (не)подходе футболистов к трибунам после матча:

— Смотрите. Это раздутая тема, насколько понимаю. У нас не было организованного сектора поддержки. Были небольшие группы по несколько человек. Кто-то их поприветствовал. Но не было одного места, куда нужно было подходить. Абсолютно нет никакой подоплеки. Говорили, что некоторые ребята аплодировали. Не стоит искать причины там, где их нет.

О том, что встречает только ОМОН и никто не выходит говорить:

— Мы все, наверное, еще живем эмоциями прошедшего чемпионата мира, помним ту радость. Сейчас сложилось так. Мы в принципе набрали 3 очка, не срослось с точки зрения разницы мячей. Потом, сейчас ковид. Поймите, что они достаточно много общались после игры. Ну что вы от меня хотите? Сейчас такой проход. Мы выполнили свои обязательства. Повторять еще раз те слова, которые они уже сказали?

ОМОН защищает сборную России. Никто не пройд?т! pic.twitter.com/jgA9jBelTE — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

И о том, обратится ли сборная к болельщикам:

— Сложилось впечатление, что тренер доволен игрой? Нет, конечно, там не совсем все замечательно и хорошо, как вы говорите. Скорее слова про лучший матч были о тактике, мы действительно плотно играли в первом тайме, бежали неплохо. Тренер свои слова после игры сказал, что вы еще от него ждали? После каждой игры тренер говорит какие-то слова. После матча он поблагодарил игроков за турнир и подготовку, объяснил какие-то вещи касаемо игры. Жаль, что так случилось. Обращение к болельщикам и комментарии тренера? Думаю, день — другой анализа, и какое-то будет объяснение. Дайте отойти денек, мы решим.

Тут автобус сборной России поклаксонил, намекая единственному спикеру, что пора валить. С Евро-то уже свалили, чего в Шереметьево задерживаться?

В общем, получилось все в духе «Россия для грустных». Ну хоть не перенаправили самолет в другой аэропорт. И на том спасибо.