Венгерский пример для России, рекорд Криштиану Роналду, главная победа Эриксена

Подводим итоги группового турнира Евро-2020.

Странные рекорды турнира контрастов

Этот Евро все еще оставляет какие-то странные ощущения. Разбросав турнир по всему континенту милостью Мишеля Платини, УЕФА изначально размыл его суть, а на фоне коронавирусных ограничений контраст получается даже слишком сильным. С одной стороны — напоминающий своими эмоциями Везувий стадион в Будапеште и забитая до отказа на матче с Россией арена в Копенгагене. С другой — пустые трибуны в Баку и полупустые в Севилье и Глазго, где в обычных условиях была бы фантастическая атмосфера. Девять тысяч шотландцев, конечно, тоже восхитительны, но каким был бы полный «Хэмпден Парк», вмещающий в пять раз больше зрителей!

Даже с точки зрения статистических показателей все какое-то ненормальное. Как начался чемпионат со срезки турка Мериха Демирала — так и продолжается. Автогол — лучший бомбардир турнира. Их набралось уже восемь, включая три вратарских, и это рекордные показатели. Не банальны дела и с пенальти, которые принято считать приговором вратарям. У нас же 6 промахов при восьми точных ударах, причем статистика вышла в плюс только за счет зоркого глаза испанского рефери Антониу Матеу Лаоса, который трижды указал на точку в игре Португалия — Франция и отчасти помог Криштиану Роналду повторить мировой рекорд результативности иранца Али Даеи.

И 109 голов португальской звезды радуют не меньше, чем показатели заражений коронавирусом. Перед стартом скептики предрекали, что чемпионат превратится в соревнование между теми, у кого меньше отрицательных тестов. Вместе этого — только несколько заболевших в лице шотландца Гилмора и словака Вавро. Основные коронавирусные потери случились до первого тура, а некоторые — вроде испанца Бускетса и шведа Кулушевски — уже поправились и вернулись на поле. Так что в целом все на уровне статистической погрешности, и дела обстоят даже лучше, чем с обычными травмами.

Позитив для вылетевших

В общем — играйте и радуйте болельщиков. Но, признайтесь честно, много ли мы увидели матчей, которые хотелось бы потом пересмотреть? Голландия — Украина, пожалуй, номер один в этом списке. Бесспорно, высокий уровень держала группа смерти, когда между собой разбирались Франция, Португалия и Германия, а Венгрия старалась им соответствовать. Однако в целом — без того, что сейчас модно называть «вау-эффектом».

Отчасти с нынешним форматом все напоминает групповой турнир Лиги чемпионов, где гранды спокойно решают свои задачи, одна-две команды выступают в роли выскочек, а самое интересное начинается в плей-офф. Впрочем, я не отношусь к тем, кто предлагает вернуться в 90-е с восьмеркой лучших сборных в двух группах. Напротив, в 24 командах есть своя прелесть.

В том числе и для России, которой банально проще отбираться на один из двух главных футбольных турниров. Но речь не об этом, а о классных историях, которые дарит нам нынешняя формула европейского форума. Турнир-2016 — это прорыв Уэльса в полуфинал, единение исландцев со своими фанатами с их легендарным кличем «Ху!», североирландские болельщики и заводная песня про «Уилла Григга в огне».

В сегодняшних условиях с атмосферой сложнее, но разве не заслужила праздник по случаю первого крупного турнира в своей истории Финляндия? И разве европейское первенство — не идеальный момент, чтобы проводить македонскую легенду Пандева? И не важно, что эти команды вне плей-офф. Они и Шотландия выложились до конца и подарили своим странам незабываемые эмоции. Отдельный разговор о венграх, которые решили, что умирать в группе смерти нужно красиво и с музыкой. У мадьяр на одно очко меньше, чем у России, только наша победа над финнами — информация к сведению, а ничьи Венгрии с французами и особенно с немцами в Мюнхене отложатся в памяти надолго.

Помните, с каким придыханием мы перечисляли названия клубов, которые представляет сборная Дании? Вот вам другой набор: «Лейпциг», «Фенербахче», «Майнц», «Фрайбург», «Ференцварош», «Фехервар», ДАК, «Осиек», «Даллас», «Касымпаша». Не впечатляет? Тем не менее с таким представительством Венгрия едва не оставила Германию за бортом плей-офф. Так что все эти разговоры о минимуме легионеров в Европе и глубоком кризисе нашего футбола — чушь собачья. Ты либо готов к крупному турниру, либо нет. И причитания о том, какие мы сирые и убогие, — не более чем попытка оправдать собственный провал. Хотя нам, конечно, чуть легче, чем Турции, которая с отличным набором игроков и сильным тренером показала совершенно бездарный футбол и проиграла все три матча. Вот это провал так провал.

Главный трофей уже выигран

Кажется даже, что разочарований на первом этапе было больше, чем открытий, а большинство фаворитов буднично выполняло программу-минимум, не форсируя выход на максимальные обороты. По 9 очков набрали только три команды, причем первый номер рейтинга ФИФА Бельгия затратила на это ровно столько сил, сколько требовалось. Ни на грамм больше. Для нашей группы этого оказалось достаточно. А у кого были по-настоящему горящие глаза — так это у голодных после пропуска предыдущих крупных турниров Италии и Голландии.

Говорил еще до старта, что очень хочу увидеть, какой получится премьера на новом уровне у Роберто Манчини, и пока выступления «Скуадры адзурры» даже превосходят ожидания. Осталось понять, не рванула ли она «на десять тысяч как на пятьсот». С другой стороны, Италия с каждой классной игрой обретала уверенность в своих силах. И это лучше, чем болтаться из стороны в сторону, как Германия, быть унылой, как зарывающая по милости Гарета Саутгейта собственный талант Англия, или заниматься монотонным перекатыванием мяча, как в первых двух турах Испания.

Ни одна из тройки упомянутых команд пока не оправдывает собственного статуса. Хотя та же Португалия на прошлом Евро показала, что можно стать чемпионом даже после трех ничьих в группе. Поэтому действующего чемпиона точно не стоит списывать со счетов даже после того, как слабые места в португальской обороне находили сначала поймавший вдохновение немец Гозенс, а потом — наконец-то забивший первые мячи на континентальных первенствах Бензема.

Игра вернувшегося в сборную Франции после многолетнего отсутствия форварда «Реала» лишь укрепляет мысли о том, что чемпионы мира остаются бесспорными фаворитами и в Европе. Тем более Дидье Дешам еще на планетарном форуме приучил, что его «Трехцветные» — образец прагматизма, приправленного высочайшим классом и вдохновенной игрой звезд. Имея атаку с Гризманном, Бензема и Мбаппе, можно свернуть горы. Особенно если у тебя за спиной есть Канте, а Погба снова показывает свой лучший футбол в национальной команде.

Кто бы ни остановил нынешнюю Францию — это будет великая победа. Но даже ее значимость не сравнится с ценой человеческой жизни. Поэтому история Кристиана Эриксена — главная на этом Евро. Он и врачи выиграли на нем свой самый главный трофей. Борьба же за футбольный приз обещает получиться захватывающей. Претенденты перешли на новый уровень сложности, где матчи Англия — Германия и Бельгия — Португалия воспринимаются как почти рядовое событие. Все самое интересное только начинается.