Бывший капитан сборной России сам неоднократно сталкивался с волной критики после крупных турниров.

Рискую показаться неоригинальным, но этот матч с датчанами очень напомнил мне встречу почти двадцатилетней давности на мировом первенстве в Японии с Бельгией. Тогда это тоже был завершающий матч в группе, для выхода из которой, как и сейчас на Евро, нашей сборной хватало ничьей. Да и «красные дьяволы» в ту пору не были такими зубастыми и кусачими, как теперь. Но той заветной ничейки добыть не удалось, хотя моментами казалось, что она уже почти в руках. А потом был аэропорт, самолет, бесславное возвращение во Внуково и ушаты грязи на команду, сделавшую все, что она могла. Сегодня такая же печальная история — обидное поражение в Копенгагене, пролет мимо плей-офф и волна всенародного гнева. Мгновенно забыт праздник, подаренной этой сборной на домашнем чемпионате мира, где она прыгнула выше головы, тут же вспомнили о незаслуженных званиях заслуженных мастеров, присвоенных игрокам, о немереных деньгах, которые они получают, и многом другом, что со злобой выплескивается в подобных случаях. А ведь всего-то нужно было не проиграть этой самой Дании на ее поле.

— Быть может, при таком раскладе стоило взять за основу вариант «автобуса», который сработал на минувшем чемпионате мира с Испанией? — поинтересовался я у Онопко, с которым мы подводили итоги последнего матча команды Черчесова на нынешнем Евро.

— Уверен, что нет, — убежденно ответил Виктор Савельевич. — Ведь тактика в этот раз была выбрана с учетом собственных возможностей и особенностей соперника. В первой половине, за исключением момента, когда позволили нанести точный удар Дамсгору, мы качественно оборонялись и опасно контратаковали. Эти быстрые вылазки на чужую половину должны были принести результат. И пробей точнее на 18-й минуте Головин, попавший метров с десяти в Шмейхеля, матч мог бы пойти по другому сценарию. И хотя мы ушли на перерыв, уступая в счете, я занес бы этот тайм в актив нашей сборной.

— В первом пропущенном голе есть вина Сафонова?

— Не думаю. Перед тем как Дамстор наносил удар, он оказался за спиной Оздоева, которого не успел подстраховать Джикия. Чем датчанин тут же и воспользовался.

— Кстати, до этого Дмитрий Аленичев не очень лестно отозвался о том, как выглядели в матчах с Бельгией и Финляндией Оздоев с Зобниным.

— И тот и другой больше разрушители, чем созидатели. Потому Черчесов и доверяет им опорную зону. Но при случае Роман с Магомедом подключаются к атакам. Жаль только, что с бельгийцами и датчанами каждый из них своего шанса не использовал.

— Не кажется тебе, что в средней линии этой сборной у Черчесова нет футболиста, обладающего последним пасом, способного вести игру и начинать атаки?

— К сожалению, так оно и есть. В мои времена в сборной с этим справлялись Мостовой, Титов с Цымбаларем. А когда впереди такой зависимый форвард, как Дзюба, такой хавбек просто необходим. В этом плане Черчесов рассчитывает на Головина, который может сыграть в подыгрыше. Но мне кажется, что Александр приносит больше пользы, беря игру на себя. А вариант, когда Саламыч с бельгийцами пробовал в этой роли Черышева, себя не оправдал.

— То, что с первых минут Дзюба окажется в тисках датских защитников, было ожидаемо?

— Вполне. Еще перед встречей с нами тренер бельгийцев Мартинес сказал, что хорошо знает атакующую стратегию российской сборной, в которой ключевой фигурой является Дзюба. Думаю, это не было секретом и для его коллеги из сборной Дании Юльманна. Отсюда и такое повышенное внимание к нашему капитану, которого в первой тайме порой накрывали по два, а то и три защитника.

— Быть может, стоило рискнуть и поставить в напарники Дзюбе Соболева?

— Заманчиво, но не всегда оправданно. Два одноплановых форварда могут только мешать друг другу. А вот в моменты, когда требуется внести перелом в игру, это может помочь. И когда мы уже проигрывали в два мяча, Черчесов решился на такой шаг. Что позволило Дзюбе, с пенальти, заработанным Соболевым, сократить разрыв.

— Но не помешало датчанам ответить еще парой голов.

— Выпустив Жемалетдинова, Мухина и Караваева, Черчесов перешел на вариант с двумя центральными защитниками. Чем и воспользовались датчане, получившие свободу в этой ослабевшей зоне. А удары Кристенсена и Мехле были из категории неберущихся. Похожие мячи залетали в наши ворота на Евро с португальцами, когда сборную тренировал Георгий Александрович Ярцев. Кстати, после перерыва Дания выложила свои козыри — быстрый переход из оборону в атаку, что в первом тайме удавалось и нам.

— На пресс-конференции Черчесов заметил, что негативную роль сыграл второй пропущенный гол после нелепой ошибки Зобнина, буквально подарившего мяч Поульсену. С бельгийцами допустил грубейший промах Семенов, теперь вот Зобнин. Что это — недостаток опыта выступлений на таком уровне или следствие нервозности?

— Скорее, и то и другое. Умение быть предельно собранным в любой ситуации приходит с годами, в матчах с сильными соперниками. Прав Дзюба, признавшийся, что мы не умеем играть под давлением, теряемся, становимся зажатыми. А противников такая обстановка только заводит. И это неудивительно, поскольку за сборную Дании выступают футболисты, играющие в чемпионатах Англии, Испании, Германии, Италии. А у нас таких раз-два и обчелся — Черышев да Головин с Миранчуком.

— Такого всплеска негодования болельщиков ожидали? Лев Лещенко даже заявил, что лучше бы этой сборной было вообще не ездить на Евро.

— Думаю, Лев Валерьянович погорячился, сделав подобное заявление на эмоциях. К сожалению, я сам проходил через такое и знаю, как тяжело не только терпеть поражения, но еще после них и приходить в себя. Но поймите, что проигрывает не один Черчесов, один Семенов или Зобнин. Проигрывает команда. Вся! Но это наша сборная. И мы имеем то, что имеем. Лукаку в ней нет и не будет. Это реальность.

— Похоже, что кое у кого, от возмущения, фантазии просто зашкаливают. Вот утром наткнулся в интернете на заметку, в которой Онопко прочат на место Черчесова. Слышал об этом?

— Каюсь, имел неосторожность сказать несколько слов об игре какому-то сайту. И там вырвали их из контекста, чтобы народ клюнул на эту глупость. Если уж кому-то не нравится Черчесов, то я, напротив, считаю — несмотря на неудачу, он сделал все возможное, чтобы избежать ее. И коллектив у него хороший, в котором нет недовольных. А то, что не звездный, — не его вина.