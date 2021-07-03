«Вы играете на скорости 100 километров в час!» В 88-м сборная СССР едва не выиграла Евро, в финале вышло 7 киевлян

33 года назад сборная СССР дошла до финала чемпионата Европы, сегодня Украина может пройти в полуфинал.

На чемпионат Европы-1988 в Германию в составе сборной СССР отправилось 11 игроков киевского «Динамо». Объяснялось это довольно просто. Валерий Лобановский совмещал посты главного тренера в национальной команде и в украинском клубе.

Вот как выглядела наша заявка на турнир 33-летней давности:

Вратари: Ринат Дасаев («Спартак»), Виктор Чанов («Динамо» Киев);

Защитники: Владимир Бессонов, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Сергей Балтача (все — «Динамо» Киев), Вагиз Хидиятуллин («Спартак» ), Иван Вишневский («Днепр» Днепропетровск), Тенгиз Сулаквелидзе («Динамо» Тбилиси), Вячеслав Сукристов («Жальгирис»);

Полузащитники: Василий Рац, Геннадий Литовченко, Александр Заваров, Алексей Михайличенко («Динамо» Киев), Сергей Алейников, Сергей Гоцманов (оба — «Динамо» Минск), Виктор Пасулько («Спартак»);

Нападающие: Олег Протасов, Игорь Беланов (оба — «Динамо», Киев), Сергей Дмитриев («Зенит» ).

Впрочем, состав мог быть и немного другим. Ситуация осложнялась серьезными противоречиями между Лобановским и главным тренером Олимпийской сборной Союза Анатолием Бышовцем. В сентябре 88-го, уже после чемпионата Европы, Анатолий Федорович должен был повезти свою команду в Сеул, а потому не хотел делиться с первой сборной своими молодыми игроками — Добровольским, Лосевым (оба — «Динамо» Москва), Тищенко («Днепр»), Савичевым («Торпедо»). Почти до начала чемпионата Европы Лобановскому запрещали привлекать игроков из «олимпийки» к своим тренировкам. В итоге в тот год только Михайличенко смог сыграть и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде.

«Только по ходу матча поняли, насколько голландцы серьезные ребята»

В финальном турнире ЧЕ тогда играло всего 8 команд. Мы попали в группу с Голландией, Ирландией и Англией.

Нидерланды — СССР — 0:1 (0:0)

Гол: Рац, 53.

Нидерланды: ван Брекелен, Куман, ван Тигелен, Райкард, ван Арле, Ваутерс, Гуллит (к), Мюрен, ван'т Схип, Босман, Ваненбург (ван Бастен, 57).

СССР: Дасаев (к), Бессонов, Хидиятуллин, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Михайличенко, Литовченко, Заваров (Сулаквелидзе, 90), Протасов, Беланов (Алейников, 79).

В стартовой игре с голландцами советские футболисты действовали вторым номером. Подопечные Ринуса Михелса смотрелись явно предпочтительнее, давили. До перерыва нас дважды спас Дасаев. В первом случае он отразил опаснейший удар издали Кумана а во втором — парировал удар с близкого расстояния Гуллита.

— На первый поединок мы выходили, побаиваясь сборную Голландии, потому как на то время она была главным претендентом на победу в турнире, — признавался впоследствии Василий Рац. — У «оранжевых» тогда собралась отличная команда, чего только стоит легендарная миланская тройка Ван Бастен — Райкард — Гуллит. В той игре голландцы были сильнее нас, но так получилось, что победу отпраздновали мы.

— Было видно, что они посильнее и помощнее, и играли первым номером, — соглашался с Рацем Вагиз Хидиятуллин.

На пресс-конференции Лобановский заметил, что игра сборной СССР в обороне была лучше ее действий в атаке. «Многие футболисты нашей команды сыграли в атаке в первом тайме всего на 50 процентов».

Анатолий Демьяненко. Фото Getty Images

А вот в начале второго тайма реактивный Беланов совершил два классных прохода по флангу. Второй оказался успешным. Последовала передача на Раца, удар которого с левой ноги с ходу в дальний угол был безукоризненным по точности.

— В начале второго тайма я на скорости ушел от защитника, проскочил по правому флангу и сделал передачу на Васю Раца. Он здорово пробил с лета и открыл счет. Тяжеловато пришлось в том матче, что и говорить! Меня во второй половине игры судорога часто хватала, что даже пришлось покидать поле, — вспоминал Беланов.

Голландцы имели реальные возможности сравнять счет — вновь надежен был Дасаев, справившийся с выстрелом Кумана. А однажды после удара Гуллита мяч срикошетил от Хидиятуллина и попал в перекладину. Впрочем, подопечные Лобановского не собирались прижиматься к воротам. Выпады Беланова, Раца и Михайличенко выглядели вполне опасными. Финальный свисток зафиксировал победу нашей сборной.

Чуть позже в своей книге «Бесконечный матч» Лобановский раскрыл тактически нюансы той встречи:

— В стартовом матче с голландцами мы сознательно отдали соперникам пространство. Зная, что лидер сборной Голландии Гуллит любит, когда его опекают персонально, не прикрепили к нему «сторожа», а играли против него в тех зонах, в которых он появлялся, — писал Валерий Васильевич. — Потом выяснилось, что это было сюрпризом для голландцев. В первом тайме наша команда оказалась прижатой к своим воротам и не использовала возникавшего за спиной обороны соперника пространства, но во второй половине встречи нашла в себе силы переломить ход игры. Только нечеткие последние передачи наших футболистов в пустые зоны обороны сборной Голландии не позволили нам более убедительно реализовать предложенный на игру план.

— Мы выходили на поединок с Голландией, осознавая, что у них хорошие футболисты, но веря в свои силы. И только по ходу матча мы поняли, насколько это серьезные ребята, — заметил в одном интервью Олег Протасов. — Несмотря на итоговую нашу победу, они имели преимущество. В какой-то степени нам повезло. Этот матч я никогда не забуду. После игры я не мог ни сесть, ни лечь — всю ночь не спал. Таковы были последствия нешуточной схватки с Райкардом.

Брайан Робсон и Ринат Дасаев. Фото —

«После Ирландии Лобановский ходил чернее тучи»

Ирландия — СССР — 1:1 (1:0)

Голы: Уилан, 40 (1:0), Протасов, 75 (1:1).

Ирландия: Боннер, Моррис, Хьютон, Маккарти, Моран, Уилан, Хоугтон, Олдридж, Степлтон (к) (Каскарино, 80), Гэлвин, Шиди.

СССР: Дасаев (к) (Чанов, 68), Сулаквелидзе (Гоцманов, 46), Хидиятуллин, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Алейников, Михайличенко, Заваров, Протасов, Беланов.

Матч с ирландцами нашей сборной явно не удался. Первый тайм мы откровенно провалили, пропустив на 40-й минуте. Пришли в себя только во второй половине второго тайма. К тому времени Дасаев дважды выручил после выходов ирландцев один на один, получил травму и уступил место в воротах Чанову. Спасти игру удалось за 15 минут до финального свистка — отличился Протасов.

— Ирландия вышла по-боевому и хорошенько отвозила нас в первой половине, — признавал автор гола. — Повели в счете они заслуженно. Довелось приложить массу усилий, чтобы сравнять счет. Мне удалось забить после передачи Беланова. Мы взяли только очко и были очень расстроены. Лобановский ходил чернее тучи!

Валерий Васильевич объяснил столь невзрачную игру своих подопечных психологических фактором.

— Пожалуй, лишь во встрече с ирландцами нашей команде не удалось реализовать выработанный и принятый на игру план, хотя состояние футболистов перед этим матчем было лучшим, чем перед первым, с голландцами, — писал Лобановский. — Дело, вероятно, в том, что, сознавая исключительную важность результата этой игры, футболисты были перевозбуждены. Они рассказывали после матча, что чувствовали себя превосходно, но «не слушались ноги». Такое случается, когда «перегорают».

Англия — СССР — 1:3 (1:2)

Голы: Алейников, 3 (0:1), Адамс, 15 (1:1), Михайличенко, 26 (1:2), Пасулько, 73 (1:3).

Англия: Вудс, Стивенc, Сэнсом, Уотсон, Адамc, Робсон (к), Стивен, Линекер (Хейтли, 70), Барнс, Макмахон (Уэбб, 56), Ходдл.

СССР: Дасаев (к), Бессонов, Хидиятуллин, Кузнецов, Михайличенко, Рац, Алейников, Литовченко, Заваров (Гоцманов, 86), Протасов, Беланов (Пасулько, 45).

Зато третий матч — с англичанами — наша сборная провела с ощутимым преимуществом — 3:1. Алейников, здорово сыгравший в отборе, продвинулся вперед, обманул защитники и забил уже на 3-й минуте. Англичане быстро отыгрались, но еще до перерыва Михайличенко замкнул в штрафной навес Раца — 2:1. Наши защитники наглухо закрыли лидера англичан Линекера, который, как потом выяснилось, перед турниром заболел гепатитом. Вышедший на замену Пасулько на 73-й минуте убил интригу, среагировав на прострел Раца — 3:1.

— Я не реализовал два хороших голевых момента. Дважды бил с левой — один раз мяч прокатился возле стойки, второй раз угодил в штангу, — вспоминал Протасов. — Хорошие шансы, но мяч не вошел в ворота... Победа была яркая и убедительная. Мы здорово прессинговали, рано забили, из-за чего англичане выглядели обескураженными. Как-то с ними всегда легко игралось. В результате мы очень уверенно вышли из группы.

«За счет постоянного прессинга отрезали Манчини и Виалли от полузащиты»

Полуфинал с Италией однозначно вошел в золотой фонд матчей сборной СССР. Наша команда смогла эффективно применить знаменитый прессинг киевского «Динамо».

Италия — СССР — 0:2 (0:0)

Голы: Литовченко, 61 (0:1), Протасов, 63 (0:2).

Италия: Дзенга, Барези, Бергоми (к), Ферри, Мальдини (Де Агостини, 65), Анчелотти, Де Наполи, Джаннини, Донадони, Манчини (Альтобелли, 46), Виалли.

СССР: Дасаев (к), Бессонов (Демьяненко, 35), Хидиятуллин, Кузнецов, Рац, Алейников, Литовченко, Заваров, Протасов, Михайличенко, Гоцманов.

— Мы понимали, что основное достоинство молодой итальянской команды, для которой чемпионат Европы — промежуточный этап в подготовке к чемпионату мира-90 в Италии, в исключительно разнообразной деятельности игроков середины поля, — писал Лобановский. — После совещаний тренеров и обсуждений с игроками было принято решение: применять прессинг по всему полю. Он отнимает много сил, но подготовка команды позволяла пустить в ход это действенное, скрываемое нами до поры до времени оружие. Прессинг лишил итальянцев преимущества в технике, Манчини и Виалли были отрезаны от полузащитников, и наша команда уверенно извлекла выгоды из создавшейся ситуации.

При этом нельзя сказать, что сборная СССР доминировала. Первый тайм вообще получился довольно равный. Итальянцы были даже ближе к голу. Дасаев вытащил сложнейший мяч из-под перекладины после удара головой Джаннини.

А после перерыва наша полузащита просто-напросто переиграла итальянскую.

«Куда только девалась прежняя апатия Заварова, который с безудержной энергией затевал одну комбинацию за другой, — задавался вопросом Виктор Понедельник, писавший отчет об игре для еженедельника «Футбол». — Атаки сборной СССР развивались гармонично, выглядели, в отличие от встреч с голландцами и ирландцами, целостными, шли одна за другой, да простят мне такое сравнение, как морские волны, и завершались ударами по воротам Дзенги из любых позиций с ходу, без подготовки».

Первую голевую комбинацию начал Кузнецов, отобравший мяч у Анчелотти. Уверенно пройдя на скорости к штрафной, он неожиданно на замахе отдал пас чуть левее — на Михайличенко, который проткнул мяч на Литовченко. Первый удар Геннадия заблокировал Барези, зато со вторым не справился уже и Дзенга — 1:0.

Ринат Дасаев. Фото Getty Images

И буквально через две минуты Заваров пролетел по левому флангу, разбросал защитников финтами и отдал точный пас набегавшему в штрафную Протасову. Нападающий, уже падая, отправил мяч по дуге в правый от себя угол — 2:0!

— В разгар нашего веселья в раздевалку вошли президент итальянской Федерации футбола и бывший старший тренер сборной Италии Энцо Беарзот, — вспоминал Лобановский. — Они поздравили нас с победой, а Беарзот — тренер чемпионов мира-82 — заметил: «Я еще раз убедился в том, что вы великая команда. Вы играете в современный футбол на скорости 100 километров в час».

— Сейчас, когда пересматриваешь ту встречу, все выглядит иначе: скорости кажутся уже не такими запредельными! — говорил Протасов в интервью в 2016 году. — Но, наверное, это логично — почти 30 лет прошло, футбол в динамике, естественно, вырос. Вспоминается, конечно, подход Лобановского к этой конкретной встрече. Каждого игрока он спрашивал, готов ли тот осуществлять прессинг на протяжении всех 90 минут. И каждый игрок составлял список из одиннадцати человек на игру, разумеется, не подписываясь, но это уже практиковалась и ранее. Настрой был запредельный, и матч мы действительно хороший выдали!

— Тот матч можно изучать в качестве учебного пособия, — уверен Михайличенко. — Команда действовала как единый механизм. Не обошлось без ошибок, но дрожи в коленках не чувствовал. Тогда говорили, что в командах Лобановского футболисты — винтики. Ерунда! Да, каждый выполнял определенную работу, но сколько было импровизации, красивых моментов!

«Кузнецова намеренно лишили финала, бельгийский судья помог голландцам»

Нидерланды — СССР — 2:0 (1:0)

Голы: Гуллит, 35 (0:1), ван Бастен, 55 (0:2).

Нереализованный пенальти: Беланов, 73 (вратарь).

Нидерланды: ван Брекелен, ван Тиггелен, Р.Куман, ван Арле, Ваненбург, Мюрен, Гуллит (к), ван Бастен, Э. Куман, Райкард, Ваутерс.

СССР: Дасаев (к), Демьяненко, Хидиятуллин, Рац, Алейников, Литовченко, Заваров, Протасов (Пасулько, 71), Беланов, Михайличенко, Гоцманов (Балтача, 68).

Увы, в финале та великолепная команда проиграла Голландии — 0:2. Лобановский в своей книге выделил три причины, по которым мы уступили «оранжевым»:

— Наверное, сказалось на игре отсутствие травмированного Бессонова и получившего вторую желтую карточку Кузнецова (совершенно, кстати, неверным считаю решение УЕФА учитывать предупреждения, полученные в отборочных матчах первенства Европы; благодаря этому сборная ФРГ была поставлена в исключительные условия, поскольку в отборочных встречах не участвовала). Сказался, видимо, и слишком короткий промежуток между полуфиналом и финалом — 48 часов (у голландцев было на сутки больше, а каждый час в подобных ситуациях на учете; да и вообще очень сложно проводить пять таких матчей за 14 дней — меньше 72 часов между играми получается). И, разумеется, неравнозначны были затраты лидеров сборной СССР и лидеров голландской команды.

Протасов вообще усмотрел в дисквалификации Кузнецова «заговор»:

«Кузнецова намеренно лишили финала уже на первых минутах полуфинала с Италией. Как бы мы ни хотели абстрагироваться от этой темы, но не получится. Наш полуфинал обслуживал бельгиец. В финале играет Голландия. Это несерьезно! Бенилюкс — почти одна страна. Для нас потеря Кузнецова была невосполнимой, потому что Олег цементировал всю игру в обороне. Это мое мнение, я не навязываю. В результате тренерскому штабу пришлось перекраивать защиту».

Матч сборной СССР против итальянцев.. Фото Getty Images

«Все вышли, Алейников остался...»

Вместо киевлянина в центре обороны появился минчанин Алейников. И некоторые специалисты полагали, что Лобановский ошибся, не выставив на игру Балтачу.

Хидиятуллин и вовсе сказал об этом открыто: «У нас Кузнецов в финале не играл, нам пришлось немного перестраиваться. Может быть, мы ошиблись с выбором центрального защитника. Если бы со мной играл не Алейников, а Балтача, все могло быть по-другому».

— На матч с голландцами тренеры поставили Сергея Алейникова, который являлся полузащитником, но вынужден был сыграть в центре защиты, — это уже мнение Раца.

Голландцы открыли счет на 35-й минуте (могли и раньше, но Дасаев спас после выстрела Гуллита со штрафного). После розыгрыша углового Ван Бастен выиграл «воздух», переадресовал пас Гуллиту, который, опередив как раз-таки Алейникова, ударом головой вонзил мяч под перекладину.

— Первый гол, конечно, был следствием ошибки. Мы выходили, и Алейников немного застрял, счет стал 0:1, и нам было очень тяжело отыгрываться, хотя вначале мы давили и играли очень агрессивно первые 20 минут, — вспоминал Хидиятуллин.

Любопытно, что за эту ошибку Лобановский раскритиковал не Алейникова, а Михайличенко.

— Да, Алейников ошибся довольно грубо для нашей команды. Но в мире нет футболиста, который не ошибается на поле. Между прочим, за этот гол получил в раздевалке я, — рассказывал Алексей. — Я играл с Гуллитом, я отвечал за него. Наигрывали, когда идет стандартное положение и мяч выбивается из штрафной, то мы быстро выходим на линию штрафной и оставляем соперника «вне игры».

Все вышли, Алейников остался. Мало того что остался, еще и проиграл верховую борьбу ван Бастену, который сбросил мяч на Гуллита. Но получил я (улыбается). Я не стал доказывать, вступать в диалог, потому что считаю, что в перерыве должен быть тренерский монолог. Если все начнут говорить, то это будет бардак, базар. Так что спокойно все выслушал, прекрасно зная, что я прав в том моменте. После игры, когда страсти стихли, Валерий Васильевич подошел, извинился.

А вот как видел тот эпизод сам Алейников в «Разговоре по пятницам».

— Вы помните, как забил Гуллит? Команда выходила из «вне игры». Я немножко задержался. Но! Удар головой — и мяч пролетел над Дасаевым. Что мне говорить? «Виноват Ринат»? Я такого не скажу!

— Почему?

— Потому что в футболе нет одного виноватого. Мы отдыхали на день меньше, чем голландцы. В полуфинале отдали море сил на Италию.

«В тот год ван Бастен мог бить из-за ворот — залетело бы!»

А на 55-й минуте ван Бастен забил «гол столетия». Форвард ударом с лета поразил ворота Дасаева, находясь на углу штрафной. Позже этот гол был признан, по мнению пользователей сайта УЕФА, лучшим за 60 лет существования чемпионата Европы.

— Да, тогда сразу никто и не понял, что случилось! — признавался Кузнецов, который смотрел матч на скамейке запасных. — Гол получился просто сумасшедший. Я уверен, дай Марко еще сто раз так ударить, он ни разу не забьет. Такие мячи залетают раз в сто лет! Это же надо попасть в ворота с точностью до милли­метров, причем именно ни выше, ни ниже?! Вряд ли Дасаев мог справиться с таким ударом... Думаю, этот гол и вправду заслуживает звания лучшего за все время проведения Евро — как по красоте, так и по своей важности.

— После Гуллита — феноменальный гол ван Бастена. Чья вина? В тот год ван Бастен мог бы бить из-за ворот — залетало бы все! — подчеркнул Алейников. — Я его считаю эталоном футболиста. Для своего высокого роста он обладал потрясающей подвижностью и мобильностью. Бил с обеих ног, здорово обыгрывал, хорошо играл головой... При желании — даже в отборе мог неплохо участвовать. То есть для меня это идеал нападающего. У него было абсолютно все, что нужно. Полный комплект. Ну и как человек тоже — культурный, доброжелательный.

Дасаев, правда, отчасти взял вину за гол на себя.

— Мы с Лобановским пришли к выводу: ван Бастен поймал меня на том, что я подпрыгнул перед ударом, и когда мяч оказался в высшей точке траектории, я уже опускался. Эта ошибка стала уроком, и теперь учу молодых вратарей, чтобы они ни в коем случае не прыгали до удара. А тогда, хоть и почувствовал, что ошибся, все равно был крайне удивлен, обернувшись и увидев мяч в воротах.

А вот воспоминания самого героя эпизода.

— К тому моменту я уже порядком устал, — рассказывал ван Бастен. — Пока шел пас от Арнольда Мюрена, я подумал: «Так, можно принять мяч и обыгрывать защитников или рискнуть и сразу пробить». Конечно, чтобы получился такой удар, должно сильно повезти. Все получилось идеально. Иногда такие вещи случаются. Могу рассказать много историй, но чувство было просто фантастическое. Мы смогли сказать себе: «Счет 2:0, мы можем выиграть этот матч». Я так радовался самому голу, что не понимал полностью, что сотворил. Это видно по моей реакции в тот момент. Я спрашиваю: «Что случилось?»

Франк Райкард с чемпионским кубком.. Фото Getty Images

«Оптический обман — показалось, что перекладина расположена чуть ниже»

0:2 — это уже более чем серьезная фора. Однако даже при таком раскладе подопечные Лобановского имели шанс спасти матч. Сначала Беланов из выгодной позиции угодил в штангу, а на 73-й минуте Гоцманов заработал для нашей команды пенальти. К точке подошел все тот же Беланов и не переиграл ван Брекелена.

— Вторую игру с голландцами, в отличие от первой, мы провели намного лучше. Кто знает, как все в итоге вышло бы, реализуй я хотя бы один из трех шансов, — сокрушался лучший футболист Европры-1986. — В первом тайме мне не удалось завершить передачу Михайличенко: находясь вблизи ворот, я пробил мимо. А во втором было два момента, один из которых реальный: сначала мяч после моего удара слету попал в штангу, а спустя какое-то время я не сумел забить пенальти. Вроде все делал, как надо: бил на силу и по центру ворот, но... В том эпизоде нужно было мяч направить немного выше — и гола не миновать. Но вышло так, как вышло — мяч попал Ван Брекелену в бутсу. Все дело в том, что на мюнхенском стадионе из-за отдаленности трибун от поля возникает невольный оптический обман, когда кажется, что перекладина ворот расположена чуть ниже, чем полагается по стандарту. И чтобы не пробить выше них, я и «прижал» мяч. Самое обидное, что до этого я почти не промахивался с одиннадцатиметровой отметки (это было лишь раз, в еврокубковой игре с «Бешикташем» в Киеве, когда мне вручали «Золотой мяч»), а тут вдруг такая неудача! Неделю после этого толком спать не мог! Если и был сон, то с какими-то кошмарами.

Это эпизод надломил команду Лобановского, голландцы довели дело до чемпионства.

— Пропустив два гола, мы все же имели шанс отыграться, но Беланов не смог реализовать пенальти. Я уверен, что если бы на нашем месте была, к примеру, сборная Германии, она бы додавила голландцев, но у нас менталитет такой: после незабитого пенальти мы сразу же опустили руки, — так считал Рац.

Протасов признал, что голландцы больше заслуживали победы.

— На саму игру нам дали разумное задание. Куман снабжал атаку длинными передачами, поэтому мне с Белановым сказали прессинговать голландскую оборону. У каждого были индивидуальные задания на финал. Но я выскажу субъективное мнение, которое, может быть, не будет совпадать с мнением других ребят: еще после первого матча я почувствовал, что они посильнее. Я видел у них и командный, и индивидуальный потенциал. Любой из игроков мог что-нибудь натворить, по-хорошему! Так оно и получилось.

Впрочем, могли мы и этот матч спасти, забей Беланов пенальти. Но это бы не соответствовало развитию событий.

— Не удивила замена атакующего хавбека Гоцманова на центрального защитника Балтачу при 0:2? Логику Лобановского некоторые видят в том, что он боялся проиграть Голландии 0:3, чтобы не повторились последствия финала ЧЕ-1972? — спросили Протасова украинские журналисты в весной 2016 года.

— Заменили и меня на Пасулько! Наверное, какая-то причина была. Но мы же не можем залезть Лобановскому в голову, верно? Были сделаны замены, значит, как-то они обоснованы. Об этой версии, если честно, впервые слышу от вас.

«До сих пор обида гложет»

— Финальный матч с голландцами почти никогда не смотрю: не потому, что помню каждый эпизод той игры наизусть, — просто до сих пор обида гложет, — говорил Михайличенко в интервью украинским СМИ в 2004 году.

— Обида на голландцев или на себя?

— Голландцы превзошли нас за счет своей звездности, если так можно сказать. Таких ярких индивидуальностей, как ван Бастен, Гуллит, Райкард, у нас на тот момент не было.

Что касается организации командной игры, то здесь сборная СССР, пожалуй, имела превосходство над всеми соперниками по турниру. Нам немного не повезло в том, что со сборной Голландии пришлось встретиться дважды — в групповом турнире и в финале. Во втором матче они выглядели не так смело, как в первой игре, уже побаивались. У нас были пенальти, штанга, момент Беланова в первом тайме... Ну и гол Марко ван Бастена, который забивается раз в 20 лет... Две равные команды, и тут без удачи, без доли везения никак не обойтись.

P.S. После Евро-88 коллегия Госкомспорта СССР присвоила Дасаеву, Хидиятуллину, Литовченко, Алейникову, Михайличенко и Протасову звания заслуженных мастеров спорта.