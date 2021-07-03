История Ярмоленко: 30 миллионов от «Зенита», отказ Китаю, сравнение со Смоловым и интервью на русском языке

Карьера лидера сборной Украины наполнена удивительными фактами.

31-летний форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко уже поучаствовал в четырех из пяти голов своей команды на этом Евро. В матче 1/8 финала против шведов (2:1) он выдал шедевральный результативный пас на Александра Зинченко. Впереди — поединок с Англией. Рассказываем о лидере желто-синих.

«Скауты сказали, что нашли второго Шевченко»

Ярмоленко родился в Ленинграде 23 октября 1989 года. Когда ему было три года, родители переехали в Черниговскую область, где приобрели дом. На Украине он и начал делать свои первые шаги в футболе, дорос до местной юношеской команды «Десна».

В систему киевского «Динамо» Андрей впервые попал в 13 лет, но вскоре ему пришлось вернуться в Чернигов.

— Я ведь в 13 лет приехал в академию киевского «Динамо», но прозанимался там всего год и уехал обратно домой. Дело даже не в том, что мне не понравилось или еще что-то. Просто на тот момент я был еще слабым, физически не окреп, и приходилось тяжко, — вспоминал Ярмоленко.

Вторая попытка в январе 2005 года оказалась гораздо успешнее. «Помню, наши скауты заявили, что в сотне километров от Киева нашли «второго Шевченко», — говорил тогдашний тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко.

В свой первый сезон в Конча-Заспе 16-летний Ярмоленко, уже тогда выполнявший огромный объем работы на поле, провел 15 матчей за «Динамо-2» и четырежды забил. Во второй — 22 игры и шесть мячей. За основной состав киевлян он дебютировал при Юрии Семине 11 мая 2008 года в матче против «Ворсклы». Выйдя на замену на 82-й минуте, 18-летний нападающий забил победный гол — 2:1.

— Он выделялся в первую очередь своими физическими данными как в молодежной команде, так и в дубле. Второе: при мощном телосложении Андрей достаточно техничен. Плюс у него прекрасная левая нога, — вспоминал Семин.

«Если бы он обладал сильными оборонительными навыками, стал бы мировой суперзвездой»

В сезоне-2008/09 Ярмоленко провел всего 8 неполных матчей в чемпионате Украины, став основным игроком киевлян уже при новом российском тренере «Динамо» — Валерии Газзаеве. Но играл уже на другой позиции — на месте левого вингера. В центре нападения, как правило, выходил Артем Милевский, справа — Андрей Шевченко.

Более того, на сборах Валерий Георгиевич вообще обескуражил форварда своим решением.

— Когда я возглавил киевское «Динамо», то на первом сборе ставил молодого тогда Ярмоленко крайним защитником, — рассказывал Газзаев в интервью «СЭ». — Видел в нем хорошие атакующие качества сильного флангового нападающего, хотя на тот момент Ярмоленко считался центрфорвардом. И мне было важно, чтобы целый сбор футболист овладевал оборонительными навыками, которые необходимы крайнему нападающему. Сам Ярмоленко, помню, выражал недоумение: «Валерий Георгиевич, вы, наверное, перепутали, я нападающий!» Я в ответ делал удивленный вид: «Да ты что!» А на самом деле мне нужно было, чтобы он почувствовал, что такое игра в защите и как надо выполнять оборонительные функции. Могу сказать, что если бы у Ярмоленко были столь же сильные оборонительные навыки, как атакующие, он стал бы мировой суперзвездой.

Ярмоленко, в свою очередь, всегда тепло отзывался о своем бывшем наставнике: «Каждый тренер, с которым я работал, сделал определенный вклад в мою карьеру, но я не могу представить, где бы я был сейчас, если бы не Валерий Газзаев. Он очень сильно меня поддерживал на ранних этапах моей карьеры в первой команде киевского «Динамо».

При Газзаеве он дебютировал в групповом турнире Лиги чемпионов — в матче с казанским «Рубином» (3:1) и в сезоне-2009/10 уже забил 7 голов в 28 играх УПЛ.

Сменивший Газзаева Семин пробовал использовать Ярмоленко уже на левом фланге атаки.

— Думаю, ему без разницы, на каком фланге играть, — как-то заметил Юрий Палыч. — Месси действует на правом фланге, но постоянно смещается в середину поля. Для Ярмоленко это тоже не проблема.

Андрей стал стабильно забивать по 12-14 голов за сезон в национальном чемпионате, постепенно привлекая к себе внимание зарубежных клубов.

— Сейчас в «Динамо» есть хорошее сочетание опыта и молодости, — говорил Семин в феврале 2012 года. — Среди восходящих звезд я прежде всего отметил бы украинцев Андрея Ярмоленко и Дениса Гармаша, бразильского полузащитника Дуду, нигерийского нападающего Брауна Идейе и нашего новичка — форварда Адмира Мехмеди. Этих ребят поддерживают опытные футболисты, такие как Александр Шовковский, Андрей Шевченко и Олег Гусев. Вообще я лично считаю, что упомянутый Ярмоленко сейчас является одним из сильнейших атакующих полузащитников в Европе.

«На вариант с «Зенитом» не соглашусь. Батя не поймет»

В июне 2013 года на тот момент уже бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, отвечая на вопрос, кем нужно усилиться питерскому клубу, заметил:

— Я уже говорил — надо купить нескольких сильных игроков. Таких, как, к примеру, украинец Ярмоленко. Он уже очень хорош, он понятен по духу, и с ним не будет такого дисбаланса в коллективе, как это произошло с Халком.

«Зенит» действительно проявлял предметный интерес к Ярмоленко и, по информации ряда СМИ, был готов заплатить за него около 30 миллионов евро. Однако киевляне рассчитывали на большее — 40 миллионов.

— Вышли с предложением по Андрею Ярмоленко — «Зенит» там, «Ливерпуль»... Я им говорю — 40 миллионов. Никому ничего не навязываю, просто высказываю свою точку зрения, — рассказывал в марте 2014 года главный тренер «Динамо» Олег Блохин. — Если есть спрос, если клуб устраивает такое предложение, а сам футболист хочет уйти, то зачем его удерживать? Давайте договариваться.

Помощник Блохина Сергей Ребров не видел ничего страшного в том, что Андрей не перебрался в Россию.

— Не считаю, что чемпионат Украины — это невысокий уровень. Если переходить в топ-клуб, то нет вопросов. Но Андрею есть чему учиться. Я рад, что он хочет выиграть что-то серьезное с киевским «Динамо», а потом уже думать про переход. Это правильная позиция, — подчеркнул Ребров.

— Летом Ярмоленко вроде бы интересовался «Зенит»...

— «Зенит» — не топ-команда из Европы при всем уважении к чемпионату России. В такие клубы игроков возможно привлечь лишь огромной зарплатой.

Уже после обострения отношений между нашими государствами Ярмоленко в одном из интервью дал понять, что его переезд в Россию просто невозможен:

— Мои родные знают мою жизненную позицию, поэтому понимают, что я на вариант с Россией не соглашусь. Батя меня точно не поймет! Если скажу, что хочу остаться играть до 35 лет в Киеве — меня тоже поддержат. Для этого и есть семья и друзья.

«Почему, Андрюша, ты говоришь с украинскими журналистами на русском языке?!»

При этом украинец продолжает давать интервью на русском языке.

В сентябре 2018 года директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк раскритиковал Ярмоленко, который на тот момент уже являлся игроком «Вест Хэма», за общение с украинскими журналистами на русском языке:

«Ты, Андрей, истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и это ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь? Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке — это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь «Слава Украине» и поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше. Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю. Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском. Это же так просто и естественно».

Ярмоленко не выдержал и ответил: «Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — на русском. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь».

Отказался от китайского контракта в 12 миллионов евро в год

В 2016 году у него возник вариант с китайским клубом. Украинские журналисты сообщали, что одна из команд Поднебесной предлагала Андрею баснословный контракт — 12 миллионов евро в год.

Кроме того, по словам президента киевлян Игоря Суркиса, на трансфере Ярмоленко чемпион Украины мог заработать больше 50 миллионов евро.

«Китайская сторона предлагала приблизительно такую же сумму, за которую был продан Тейшейра («Шахтер» заработал на трансфере бразильского полузащитника 50 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). А с учетом различных бонусов она получалась ощутимо больше. Ярмоленко это предложение сразу отверг, поэтому мы не вступали ни в какие переговоры, ответили отказом и поставили на этом точку».

— Мне позвонил агент Вадим Шаблий, сказал, что есть такой вариант. Я подумал пару минут и ответил, что не хочу. Деньги деньгами, но к такому продолжению карьеры я не готов, — объяснил свое решение Ярмоленко.

— Мне приятно, что Андрей оказался категорически против этого перехода. Даже если бы он очень сильно хотел уйти, я бы сделал все возможное, чтобы сохранить его в команде до лета, — добавил Суркис.

В итоге Ярмоленко играл в «Динамо» до лета 2017 года (всего он провел за столичный клуб 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач), когда ему поступило предложение от дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

«Если бы «Боруссия» продала Обамеянга, могла бы позвать Смолова, а не Ярмоленко»

Интересно, что именно в этом немецком клубе мог оказаться и российский форвард Федор Смолов.

— На протяжении года-полутора шли переговоры с Дортмундом, но не получилось, потому что Тухель ушел из клуба. Все началось, когда играли с ними в Лиге Европы и победили 1:0. После матча Енджейчик сказал, что тренер «Боруссии» спросил у него про мой контракт и не хотел бы я перейти к ним. Герман Ткаченко был на игре, все совпало, — рассказывал Смолов в интервью «Красаве».

Сразу после перехода Ярмоленко в «Боруссию» корреспондент «СЭ» пообщался с бывшим форвардом «Байера» и сборной Украины Андреем Ворониным. Нынешний тренер московского «Динамо» провел тогда параллели между Ярмоленко и Смоловым.

— Ярмола подходит под тактическую схему «Боруссии», которая играет в три нападающих, — заметил Воронин. — Андрей комфортно себя чувствует справа в атаке. «Боруссия» продала Дембеле, дортмундцам нужен был исполнитель в атаку. Насколько я знаю, клуб искал уже опытного, а не молодого форварда. Андрей уже много поиграл и за сборную, и в еврокубках.

— В России некоторые специалисты задаются вопросом: почему в «Боруссии» оказался Ярмоленко, а не Смолов, которого зимой тоже сватали в Дортмунд?

— Я предлагал Феде устроить его в «Боруссию», когда ее еще Клопп тренировал.

— Шутка?

— Ну почему шутка? Я ему действительно предлагал помочь перейти в «Боруссию». Понятно, что у Феди есть агенты, но я хорошо знал и знаю Клоппа. Сказал тогда Смолову: «Тебе пора уезжать, а то скоро уже закончишь». На самом деле Ярмоленко и Смолов — разные игроки. Андрей действует на фланге, а идеальная позиция для Федора — центральный нападающий. Если бы «Боруссия» продала Обамеянга, возможно, немцы позвали бы как раз Смолова, а не Ярмоленко. А так как ушел Дембеле, им потребовался крайний нападающий, и выбор пал на украинца.

За «Боруссию» Ярмоленко провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач. В июле 2018 года он довольно неожиданно перешел в «Вест Хэм».

— Я не жалею о переходе в «Вест Хэм», но вся история, которая предшествовала этому трансферу, — удар по самолюбию, — говорил тогда форвард в интервью украинским СМИ. — Летом в «Боруссию» пришел новый тренер, думаю, буду доказывать. Специально приехал пораньше, за три-четыре дня до начала сборов. Звонит мне мой агент и говорит: «В Дортмунде сейчас сын президента «Вест Хэма», он хочет с тобой встретиться».

Отказывать — некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в «Боруссию» пришел новый тренер, а я хочу доказать ему свою состоятельность. Но, если главный тренер «Боруссии» скажет, что я ему не нужен — готов перейти в «Вест Хэм». Тут он достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом «Боруссии» и тот поставил подпись, что сделка состоялась. Это все за день до начала сбора! Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорил: ты уходишь. Я сказал: «Все. Не хочу тут больше находиться». Меня даже никто не спросил — хочу ли я. Меня это разозлило.

«В игре он не теряет ни одного мяча»

Во время своего первого сезона в Англии Ярмоленко успел провести всего девять матчей в АПЛ, оформив дубль в ворота «Эвертона», а затем получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия.

Во втором сезоне вновь не обошлось без неприятного мышечного повреждения — Андрей выбыл из строя на два с половиной месяца. В 23 встречах национального чемпионата украинец отметился пятью голами, в том числе в ворота «Челси» и «МЮ».

«Андрей — особенный игрок. Я думаю, что мы взяли его, потому что он очень техничный полузащитник, — говорил главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини после матча 7-го тура с «Бормутом», когда форвард еще не испытывал проблем со здоровьем. - Всю свою карьеру Ярмоленко забивал много голов. В прошлом сезоне ему очень не повезло, но он вернулся, работая очень усердно. Я очень доволен выступлением Ярмоленко, так как он не только забивает, он не теряет ни одного мяча во время игры и всегда очень много работает на поле».

Минувший сезон Ярмоленко точно не может занести себе в актив. Сначала украинец переболел коронавирусом, затем порвал связки колена. Как итог — 15 игр в АПЛ и 0 голов.

Естественно, летом появились новости о том, что Ярмоленко покинет «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы его продать за 5 миллионов фунтов стерлингов. В ряде СМИ даже публиковалась информация, что украинец может стать частью сделки по переходу полузащитник «Спартака» Алекса Крала в «Вест Хэм», а сам отправится в обратном направлении. Однако его агент отмел такой вариант развития событий.

«Вариант с переходом Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — заявил Шаблий.

«В Европе у меня не получилось. Но хочу доказать, что я еще не все...»

Сам Андрей накануне чемпионата Европы-2020 довольно трезво оценил свои выступления в чемпионатах Германии и Англии.

— Я счастлив от того, где я был и кто я есть сейчас. Но надо быть честным с самим собой — карьера в Европе у меня не получилась. Но все равно это опыт, который помогает мне сейчас. Если бы я остался на Украине, то, возможно, уже закончил со сборной. На Украине я остановился в развитии. А сейчас, во время Евро, я мотивирован как никогда, потому что мне есть что доказывать. Самому себе и людям, которые говорят, что я уже все. Как только ты начинаешь думать, что все умеешь и знаешь, можешь собирать вещи и уезжать на Мальдивы.

Я получил огромный опыт и в Дортмунде, и в Лондоне, но представлял себе, что будет лучше. Однако я не собираюсь сидеть и плакать, я увидел совсем другой футбол. А люди, которые всю жизнь просидели в чемпионате Украины, никогда в жизни не поймут его. А так я всем доволен. Жизнь прекрасна, все классно. Хочу только одну вещь — играть в футбол, получать от этого удовольствие и выигрывать, — сказал Ярмоленко в интервью ютуб-каналу «Вацко Live».

«Ярмоленко как Аршавин. Решальщик»

На днях актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит оценил в интервью обозревателю «СЭ» выступление сборной Украины на Евро-2020 и прокомментировал игру капитана команды Андрея Ярмоленко.

— Кто у вас любимец в украинской сборной?

— Мне очень нравится Ярмоленко. Настоящий капитан, вдохновляет партнеров личным примером. Забивает, отдает, свободно ведет себя за пределами поля. Вспомните его прикольное поведение на пресс-конференции после матча с Македонией.

— Потроллил Криштиану Роналду и Погба, которые прежде убирали со стола спонсорские бутылки.

— Вот кто из наших игроков мог бы поступить, как Ярмоленко? Разве что Аршавин. Внутренняя свобода и позволяет капитану украинской сборной забивать такие голы, как с Голландией. Он — решальщик. В этом плане у них с Аршавиным много общего.