Удаление Карасева, которое развалило Нидерланды. Первая красная карточка нашего судьи на Евро-2020
Нидерланды в матче 1/8 финала с Чехией остались в меньшинстве на 55-й минуте. Защитник Маттейс де Лигт сыграл рукой перед своей штрафной в борьбе с форвардом Шиком. Голландец проиграл борьбу и в падении махнул рукой по мячу, сорвав потенциально голевую атаку.
Обслуживал встречу российский судья Сергей Карасев, который сначала показал защитнику сборной Нидерландов желтую карточку, но после подсказки видеоассистентов отправился смотреть повтор.
Карасев оценил действия де Лигта как фол последней надежды и изменил цвет карточки, показав футболисту прямую красную.
Это удаление развалило «Оранжевых» — вскоре Голеш и Шик сделали счет 2:0.
На этом Евро это первое удаление Сергея Карасева, который в двух матчах группового этапа (Италия — Швейцария, Венгрия — Германия) показал 7 желтых карточек.
Удаление де Лигта — четвертое на Евро-2020. Ранее красные карточки получали Гжегош Крыховяк (Польша), Гарри Уилсон (Уэльс) и Итан Ампаду (Уэльс).
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