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Судейство

Удаление Карасева, которое развалило Нидерланды. Первая красная карточка нашего судьи на Евро-2020

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 21:05
27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Сергей Карасев. Фото AFP Нидерланды — Чехия. 27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Сергей Карасев показывает красную карточку... Фото AFP ...защитнику голландцев Маттейсу де Лигту. Фото AFP
27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Сергей Карасев. Фото AFP
Теги:
Де Лигт сыграл рукой и покинул поле.
Нидерланды — Чехия

Нидерланды в матче 1/8 финала с Чехией остались в меньшинстве на 55-й минуте. Защитник Маттейс де Лигт сыграл рукой перед своей штрафной в борьбе с форвардом Шиком. Голландец проиграл борьбу и в падении махнул рукой по мячу, сорвав потенциально голевую атаку.

Нидерланды — Чехия.
Нидерланды — Чехия.

Обслуживал встречу российский судья Сергей Карасев, который сначала показал защитнику сборной Нидерландов желтую карточку, но после подсказки видеоассистентов отправился смотреть повтор.

Карасев оценил действия де Лигта как фол последней надежды и изменил цвет карточки, показав футболисту прямую красную.

27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Сергей Карасев показывает красную карточку... Фото AFP
27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Сергей Карасев показывает красную карточку... Фото AFP
...защитнику голландцев Маттейсу де Лигту. Фото AFP
...защитнику голландцев Маттейсу де Лигту. Фото AFP

Это удаление развалило «Оранжевых» — вскоре Голеш и Шик сделали счет 2:0.

На этом Евро это первое удаление Сергея Карасева, который в двух матчах группового этапа (Италия — Швейцария, Венгрия — Германия) показал 7 желтых карточек.

Удаление де Лигта — четвертое на Евро-2020. Ранее красные карточки получали Гжегош Крыховяк (Польша), Гарри Уилсон (Уэльс) и Итан Ампаду (Уэльс).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 2
Матч завершен

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80

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