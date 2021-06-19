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Пример Англии показывает: постковидный сезон вымотал всех фаворитов. На этом Евро у аутсайдеров лучшие шансы за много лет

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 02:10
18 июня. Лондон. Англия — Шотландия — 0:0. Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото Reuters
18 июня. Лондон. Англия — Шотландия — 0:0. Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото Reuters
Теги:
Усталость накрывает топ-сборные.
Англия — Шотландия
18&nbsp;июня. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Шотландия&nbsp;&mdash; 0:0. Две британские сборные разошлись миром.Англия провела второй слабый матч подряд. Ее еще можно считать фаворитом Евро?

Сборная Англии при очень невзрачной игре завершила матч с Шотландией нулевой ничьей. В матче первого тура команда Гарета Саутгейта забрала три очка у Хорватии (1:0), но тоже смотрелась далеко не лучшим образом.

Встреча напоминала классическую битву середняков АПЛ 1990-х годов, где моменты возникали благодаря постоянным навесам. Да и непонятно, кто смотрелся сильнее. Шотландия нанесла больше ударов по воротам (11 против 9) и временами была ближе к голу, нежели их соседи.

Впрочем, такому невзрачному пока выступлению (при том что место в плей-офф Англия себе почти обеспечила) можно найти объяснение. Перед стартом Евро-2020 много говорилось о том, что в турнире будет велик элемент случайности и возможны самые непредсказуемые результаты. Причина — совершенно выматывающий календарь в постковидном сезоне, который превратился для топ-клубов в гонку на выживание. И, кажется, эта теория находит свое подтверждение.

Смотрите, пять игроков стартового состава англичан в матче с Шотландией 29 мая были участниками финала Лиги чемпионов. Речь о Рисе Джеймсе, Джоне Стоунсе, Мэйсоне Маунте, Филе Фодене и Рахиме Стерлинге. Чемпионат Европы стартовал менее двух недель спустя. А в заявке сборной есть еще Кайл Уокер и Бен Чилуэлл, не игравшие с шотландцами.

Все это нормальная ситуация для профессионального футбола, скажете вы. Но, повторимся, не когда речь идет о сжатом постковидном сезоне. Маунт и Фоден, которые, по идее, должны были вести Англию за собой, не отдыхали с той самой первой волны коронавируса, то есть практически год. За это время Маунт сыграл 78 матчей, а Фоден — 69.

Однако Саутгейт после матча не стал ссылаться на усталость: «Разочаровывающий вечер. Мы знаем, что можем играть лучше. Следует отдать должное сборной Шотландии, они отважно оборонялись и хорошо сыграли. Мы недостаточно сделали для победы. Понимаем разочарование болельщиков».

Саутгейта и игроков сборной в первую очередь спрашивали про игру капитана Харри Кейна. Вот что по этому поводу сказал The Athletic защитник Тайрон Мингс: «Не думаю, что это реакция на его игру. Все мы ответственны за сегодняшний результат».

В первых двух матчах Кейн нанес три удара по воротам и ни разу не забил. Болельщики ждут от него большей активности, как, впрочем, и от остальных.

Но такая ситуация наблюдается на старте турнира не только у англичан. Испанцы и немцы тоже смотрелись вяло в своих первых матчах. Испания не смогла конвертировать 85% владения мячом даже в один забитый мяч. Германия играла с желанием, но сил команде Йоахима Лева не хватало. Их соперники французы тоже не отдыхали на протяжении года, но класс позволяет им достигать результата в топовых матчах даже в не лучших кондициях.

Уверенную игру и хорошую физическую подготовку показывают только итальянцы. Бельгии не требовалось включать скорости в игре с Россией, а датчане уступили им только из-за гения Кевина Де Брейне. Португалия на равных бодалась с Венгрией, выиграв за счет везения в одном моменте и проявленного инстинкта убийцы.

К итальянцам можно добавить и сборную Нидерландов, с поправкой на неубедительную игру в обороне против Украины. То есть, если говорить о впечатлениях к середине второго тура, есть две команды в неплохом физическом состоянии и целый список фаворитов, чьи игроки вымотаны плотным графиком клубного футбола. Конечно, можно сказать, что претенденты на титул набирают обороты ближе к решающим стадиям и будут прибавлять в плей-офф, но пока все больше верится в то, что в топ-4 обязательно заскочат андердоги. Ну, например, Чехия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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