Московский рефери зафиксировал десятую подряд победу «Скуадры адзурры». Команда Роберто Манчини вышла в плей-офф.

Он приносит удачу

Сергей Карасев в 15-й раз получил назначение на игру с участием итальянской команды. И при нем представители этой страны одержали 12-ю победу. Выигрывали «Аталанта» и «Ювентус», «Фиорентина» и «Лацио», молодежка и первая сборная. А единственное поражение потерпел «Наполи». +12=2-1 — неплохая статистика!

Матч в Риме

Игра итальянцев и швейцарцев получилась несложной для судейства. В том числе благодаря Карасеву. Он вел себя уверенно и спокойно. Большого числа желтых карточек для управления матчем не потребовалось. Сергей лишь дважды вынес предупреждения — оба раза футболистам гостей. Оба раза заслуженно.

Пожалуй, Карасеву следовало наказать таким же образом и Инсинье — за симуляцию на 12-й минуте. Российский арбитр правильно определил, что оснований для назначения 11-метрового удара не было. Но не стал наказывать итальянца за неспортивное поведение, хотя тот этого заслуживал.

16 июня. Италия — Швейцария. Джорджо Кьеллини забивает гол, который был отменен. Бригада Карасева отменила взятие ворот с помощью ВАР, зафиксировав игру рукой. Фото AFP

На 19-й минуте московский рефери засчитал гол Кьеллини. Но уже вскоре видеоассистенты его отменили. Это было первое вмешательство такого рода, если не считать офсайды. Решение фактическое, без просмотра видеозаписи на мониторе самим судьей.

Карасеву было непросто увидеть, что Кьеллини в борьбе с соперниками подыграл себе правой рукой. Зато это разглядели ВАР.

16 июня. Италия — Швейцария — 3:0. Сергей Карасев показывает желтую карточку. Фото Reuters

Оценка и перспективы

Несмотря на хорошую работу, Карасев получит низкую оценку — всего лишь 7,9 балла. Из-за того, что ошибся, засчитав гол итальянцев. Хотя эта ошибка и была исправлена.

Но уверен, это не помешает Сергею продолжить работу на турнире. Вместе со своими ассистентами Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным, которые тоже провели встречу в Риме на хорошем уровне. Как минимум еще один матч они точно получат.