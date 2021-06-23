До окончания группового этапа остался один день.

Завершен групповой этап в четырех из шести групп чемпионата Европы, и сетка плей-офф начинает приобретать более четкие очертания.

Напомним, что в 1/8 финала выходит 16 из 24 команд — к двум первым из каждого квартета добавляются четыре лучших из числа занявших третьи места. Первый раунд плей-офф по регламенту выглядит так:

1А (Италия) — 2С (Австрия)

2А (Уэльс) — 2В (Дания)

1В (Бельгия) — 3А/D/Е/F

1C (Нидерланды) — 3D/E/F

1F — 3А/В/С

2D (Хорватия) — 2E

1E — 3А/В/С/D

1D (Англия) — 2F

Вторая команда в четырех парах определится после того, как станут известны все топ-4 третьих мест. Всего таких разных вариантов изначально было 15.

Возможные комбинации.

Уже известны четыре команды, занявшие третью позицию:

1. Группа D — Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-2

2. Группа А — Швейцария — 4 очка, 4-5

3. Группа С — Украина — 3 очка, 4-5

4. Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3

Поскольку Швейцария и Чехия уже обеспечили себе место в плей-офф, число вариантов сетки сократилось до 10. А реальных — еще меньше, так как шансы Финляндии пройти дальше, обогнав третьи сборные из групп Е и F сразу, близки к нулю. Очень маловероятно, что в плей-офф не выйдет третья команда из квартета F. Для этого Германии надо проиграть Венгрии в три мяча (невероятно) или Португалии Франции — в четыре (тоже слабо верится). Реальными остаются два расклада по третьим местам: АСDF и АDEF.

Украина пройдет в плей-офф, если сойдется следующее: 1) Швеция не проиграет Польше; 2) либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками в два мяча или крупнее, либо в один мяч, но не результативно — 2:1 или 1:0.

Предположим, что испанцы победят словаков и рассмотрим два расклада: при одном Швеция побеждает Польшу или играет вничью, и Украина выходит в плей-офф, при другом выигрывают поляки, шведы падают на третье место в группе, а украинцы вылетают.

1/8 финала Евро (расклад АСDF)

1А (Италия) — 2С (Австрия)

2А (Уэльс) — 2В (Дания)

1В (Бельгия) — 3F (Франция/Германия/Португалия)

1C (Нидерланды) — 3D (Чехия)

1F (Франция/Германия/Португалия) — 3А (Швейцария)

2D (Хорватия) — 2E (Испания/Швеция)

1E (Испания/Швеция) — 3С (Украина)

1D (Англия) — 2F (Франция/Германия/Португалия)

Уже в 1/8 финала нас ждут мощнейшие пары Бельгии и Англии против команд из «группы смерти». А вот как сетка будет выглядеть дальше:

1А (Италия)/2С (Австрия) — 1В (Бельгия)/3F (Франция/Германия/Португалия)

1F (Франция/Германия/Португалия)/3А (Швейцария) — 2D (Хорватия)/2E (Испания/Швеция)

2А (Уэльс)/ 2В (Дания) — 1C (Нидерланды)/3D (Чехия)

1E (Испания/Швеция)/3С (Украина) — 1D (Англия)/2F(Франция/Германия/Португалия)

Шикарный расклад для голландцев, которые будут фаворитами сетки до полуфинала. В 1/2 финала между собой сыграют первая и вторая пары, указанные выше, и третья с четвертой.

А теперь рассмотрим альтернативный расклад.

1/8 финала Евро (расклад АDЕF)

1А (Италия) — 2С (Австрия)

2А (Уэльс) — 2В (Дания)

1В (Бельгия) — 3Е (Швеция)

1C (Нидерланды) — 3F (Франция/Германия/Португалия)

1F (Франция/Германия/Португалия) — 3А (Швейцария)

2D (Хорватия) — 2E (Польша)

1E (Испания) — 3D (Чехия)

1D (Англия) — 2F (Франция/Германия/Португалия)

Дальше сетка будет выглядеть так:

1А (Италия)/2С (Австрия) — 1В (Бельгия)/3Е (Швеция)

1F (Франция/Германия/Португалия)/3С (Швейцария) — 2D (Хорватия)/2E (Польша)

2А (Уэльс)/ 2В (Дания) — 1C (Нидерланды)/3F(Франция/Германия/Португалия)

1E (Испания)/3D (Чехия) — 1D (Англия)/2F(Франция/Германия/Португалия)

Очень похоже на первый вариант, но бельгийцы получат намного более простого соперника, а голландцы — тяжелого. Правда, Бельгию от потенциальной Италии в четвертьфинале это не избавляет. А англичанам от топ-сборной в 1/8 финала не уйти — только если венгры вдруг не обыграют Германию.