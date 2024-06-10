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Сегодня, 10:00

У какого экипировщика больше всего побед на ЧЕ? Кто одел больше всех команд на Евро-2024? Исчерпывающий гид «СЭ»

Nike экипировал девять команд на Евро-2024, adidas — шесть
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Тони Кроос, Харри Кейн и Килиан Мбаппе в формах к Евро-2024.
Фото Reuters
Спойлер: здесь Германия пока держит марку.

Кто одевает участников ЧЕ-2024?

Как и практически любой другой современный крупный спортивный турнир, футбольный ЧЕ-2024 — это не только и даже не столько пресловутые «голы, очки, секунды», а событие намного более широкого масштаба, включающее в себя множество вещей за пределами поля. Одна из таких — это экипировка участников. Рейтинги и подборки лучших и худших форм — давно уже часть стандартного набора материалов, выходящих перед началом или по ходу турнира. Наиболее удачные модели становятся классикой и затем выпускаются спустя даже несколько десятилетий (как, например, форма сборной Нидерландов с победного для нее ЧЕ-1988, которая является большим хитом и сейчас).

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Так что предстоящий Евро — это еще и большое соревнование компаний, производящих экипировку. Их на чемпионате Европы будет представлено шесть: это привычная уже большая тройка — Nike, adidas (правильно именно так, с маленькой буквы) и Puma, а также Hummel, Macron и Joma. По числу одетых сборных лидирует Nike — американский гигант экипировал девять команд (Хорватия, Словения, Англия, Польша, Нидерланды, Франция, Словакия, Турция и Португалия). Следом, как легко догадаться, идут adidas — шесть сборных (Германия, Шотландия, Венгрия, Испания, Италия, Бельгия) и Puma — четыре (Швейцария, Сербия, Австрия и Чехия). По две команды у Joma (Румыния и Украина) и Macron (Грузия, Албания) и одна у Hummel — это Дания.

Как было раньше и что изменилось?

Для сравнения, на ЧЕ-2016 (логично считать отсюда, поскольку в финальной части, как и сейчас, приняло участие 24 команды) соотношение было таким:

На ЧЕ-2020 распределение было следующим:

Как можно заметить, постепенно теряет свои позиции adidas — если на ЧЕ-2016 немецкий концерн лидировал, а на ЧЕ-2020 сохранял примерный паритет с Nike, то сейчас соотношение явно в пользу американского гиганта. Puma стабильно одевает 4-5 сборных, но сейчас у компании нет топ-сборной, какой была Италия. А с компаниями второго-третьего ряда ситуация такая же, как и с экипируемыми ими сборными: заскочили и пропали. Как Errea и Исландия на ЧЕ-2016 или Jako и Северная Македония на ЧЕ-2020. Исключение — датский Hummel, который снова одевает сборную своей страны (на ЧЕ-2012 скандинавы, например, играли в форме от adidas).

Вообще же тенденция к глобализации довольно заметна, и это в первую очередь касается топ-сборных. Англия уже десять лет как сотрудничает с Nike, расставшись с местной компанией Umbro, Италия много лет была в пакете Puma, хотя когда-то ее одевала локальная Kappa (например, на ЧЕ-2000), а испанская Joma даже и не мечтает о сотрудничестве с «Красной фурией». В начале века экипировочный ландшафт был куда богаче.

У кого больше всего побед?

Ответ на этот вопрос будет не вполне корректным, поскольку соперничать в этом смысле компании-экипировщики начали не одновременно, и тот же Nike пришел в большой европейский футбол лишь в середине 1990-х. Опять же, если мы говорим о 1960-х или начале 1970-х, то тогда еще не было никаких официальных экипировщиков в сегодняшнем понимании (хотя adidas, конечно, сотрудничал со сборной ФРГ).

Тем не менее посчитать интересно. Ну а правило простое: есть трилистник или три полоски, «свуш» (она же галочка) и любой другой однозначно трактуемый знак на форме — засчитывается. Первый четко опознаваемый турнир — это ЧЕ-1980. Там у чемпиона — сборной Германии — трилистника на форме еще нет, но характерные три полоски на рукавах — есть (как, кстати, и у финалиста — Бельгии). Для сравнения, на ЧЕ-1972 капитан германской команды Франц Беккенбауэр получает Кубок Европы в спортивной кофте с тремя полосками, и тренерский штаб одет в такие же, но игровая форма еще девственно чистая, так что — не засчитывается. Ну а первый четкий символ — адидасовский трилистник — есть уже на чемпионской форме сборной Франции на ЧЕ-1984.

Итоговые результаты следующие:

Доминирование adidas тотальное, и вряд ли их кто-то обгонит по числу титулов даже не в очень обозримом будущем. Конечно, такое доминирование отчасти объясняется 1980-ми, когда у немецкого концерна попросту не было реальных конкурентов, но даже если начать считать с ЧЕ-2000, когда глобальная конкуренция уже вовсю началась, у adidas титулов больше (4), чем у всех остальных, вместе взятых, за всю историю (3). Правда, последние два Евро прошли мимо (adidas не было даже в финалах), да и сейчас шансы не особенно велики — в победу Германии, Испании и уж тем более Италии верится не сильно.

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Но чтобы картина получилась более полной, давайте посмотрим не только на чемпионов, но и на тех, кто доходил до полуфинала на каждом из турниров начиная с 2000 года. Победитель получает 5 баллов, финалист — 3 балла, команды, проигравшие в полуфинале, — 1 балл.

Получается следующая таблица:

Как видим, здесь разрыв между adidas и остальными (прежде всего, конечно, Nike) не столь велик и, возможно, еще больше сократится по итогам ЧЕ-2024, учитывая, что в ростере американского гиганта присутствуют сборные Франции, Англии и Хорватии.

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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