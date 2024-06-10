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Капитан сборной Чехии пропустит Евро из-за глупой травмы. Садилек упал с велосипеда

Капитан сборной Чехии пропустит Евро из-за падения с велосипеда
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Михал Садилек.
Фото Global Look Press
Чехи едут в Германию без лидера.

Сборная Чехии отправится на Евро-2024 без одного из лидеров. Михал Садилек пропустит турнир из-за нелепой травмы, которую получил вне игр или тренировок национальной команды.

9 июня полузащитник «Твенте» упал с велосипеда и серьезно повредил ногу — у Садилека рваная рана голеностопа, из-за которой он пропустит Евро-2024. Восстановление от подобного повреждения занимает минимум две недели. Турнир в Германии стартует уже 14 июня.

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«Это большая неудача для нас, потому что Михал — один из наших опытнейших игроков. Не зря он носил повязку капитана во время матча против Мальты. От имени всей команды я желаю ему скорейшего выздоровления. Решение о том, будем ли мы кем-то заменять его в заявке, примем в ближайшее время», — высказался тренер сборной Чехии Иван Гашек.

Садилек действительно играет важную роль для национальной команды. 25-летний хавбек отыграл за сборную 24 матча во всех турнирах, дебютировав 4 июня 2021-го. На его счету один гол и два ассиста. На прошлом чемпионате Европы Михал вышел на замену в 1/8 финала против Нидерландов (2:0) — это было его единственное появление на турнире.

Михал Садилек.
Фото Global Look Press

7 июня полузащитник впервые вышел на игру чехов с капитанской повязкой — поединок с Мальтой закончился разгромной победой (7:1). До этого он регулярно выступал за молодежные сборные страны. В марте 2021-го Михал участвовал на чемпионате Европы U-21, на котором Чехия не вышла из группы, и также являлся одним из капитанов команды.

В минувшем сезоне Садилек был основным игроком «Твенте», занявшего третье место в чемпионате Нидерландов. Михал провел 38 матчей во всех турнирах, в которых оформил «1+3». По игровым минутам его превзошел только голкипер Ларс Уннершталль (3540 против 3345). Практически вся взрослая карьера футболиста прошла в Голландии — с 16 лет он находился в системе одного из грандов страны ПСВ.

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Сборная Чехии до сих пор не приняла решение о замене Садилека в заявке на турнир. 10 июня команда проведет товарищеский матч против Северной Македонии, а уже 18-го стартует на Евро игрой с Португалией. Также в группе F находятся Турция и Грузия.

Футбол
Евро-2024
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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