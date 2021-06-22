Регламент плей-офф Евро 2020: условия выхода из группы, расписание и правила игр навылет
Игры навылет стартуют 26 июня. Кто уже вышел в плей-офф, а кто еще может выйти, кто, с кем и когда сыграет, а также как определится победитель — далее.
Известные участники
В плей-офф из группового этапа выходят 16 сборных из 24. Гарантировано место в 1/8 получают первые два места в группе. С третьего места выходят лучшие четыре команды.
Перед игровым днем 22 июня известны 11 сборных, которые квалифицировались в плей-офф:
|
Выход с 1 места
|
Выход со 2 места
|
Выход с 3 места
|
Место не определено
|
Италия
|
Уэльс
|
Швейцария
|
Чехия
|
Бельгия
|
Дания
|
Англия
|
Нидерланды
|
Австрия
|
Швеция
|
Франция
Россия, Турция и Северная Македония вылетели из турнира, сыграв все матчи в группе и заняв последнее место. Остальные сборные поборются за оставшиеся пять путевок.
Условия выхода с третьего места
Основные параметры для определения лучших команд, занявших третье место:
-
— набранные очки,
-
— разница забитых и пропущенных,
-
— количество забитых мячей,
-
— количество побед.
Если по основным параметрам у нескольких команд одинаковые показатели, лучшей станет сборная с минимумом дисциплинарных баллов и лучшим местом в рейтинге по итогам отбора на турнир. Дисциплинарные баллы начисляются за желтые и красные карточки.
|
Матчи
|
Очки
|
Разница мячей
|
Голы
|
Победы
|
Швейцария
|
3
|
4
|
-1
|
4
|
1
|
Португалия
|
2
|
3
|
+1
|
5
|
1
|
Украина
|
3
|
3
|
-1
|
4
|
1
|
Финляндия
|
3
|
3
|
-2
|
1
|
1
|
Испания
|
2
|
2
|
0
|
1
|
0
|
Хорватия
|
2
|
1
|
-1
|
1
|
0
Таблица третьих мест турнира на 21 июня
Швейцария — пока единственная сборная, обеспечившая себе плей-офф Евро. Команда набрала четыре очка в трех матчах, а Украина и Финляндия — по три. Поэтому ниже четвертого места в списке лучших команд третьего места Швейцария не опустится.
Определение победителя
Плей-офф Евро 2020 пройдет в четыре этапа: 1/8 финала, 1/4 (четвертьфинал), 1/2 (полуфинал) и финал. Матча за третье место не будет.
На каждой стадии победитель определяется в одном матче. При ничьей в основное время назначаются дополнительные таймы по 15 минут каждый. Если победитель не определен после дополнительного времени, назначается серия пенальти.
Турнирная сетка
Матчи 1/8 финала пройдут 26-29 июня: по два матча в день в 19:00 и 22:00 по московскому времени. Все пары станут известны по завершению группового этапа 23 июня. После матчей 21 июня сетка 1/8 выглядит так:
|
Матч
|
Соперники
|
Дата
|
1
|
Уэльс — Дания
|
26.06
|
2
|
Италия — Австрия
|
26.06
|
3
|
Нидерланды — 3 место D/E/F
|
27.06
|
4
|
Бельгия — 3 место A/D/E/F
|
27.06
|
5
|
2 место D — 2 место E
|
28.06
|
6
|
1 место F — 3 место A/B/C
|
28.06
|
7
|
1 место D — 2 место F
|
29.06
|
8
|
1 место E — 3 место A/B/C/D
|
29.06
Матчи 1/4 финала пройдут 2-3 июля: по два матча в день в 19:00 и 22:00 по московскому времени. Сетка четвертьфинала:
|
Матч
|
Соперники
|
Дата
|
1
|
Победитель 1/8 матча 6 — Победитель матча 5
|
02.07
|
2
|
Победитель матча 4 — Победитель матча 2
|
02.07
|
3
|
Победитель матча 3 — Победитель матча 1
|
03.07
|
4
|
Победитель матча 8 — Победитель матча 7
|
03.07
Матчи 1/2 финала пройдут 6-7 июля: по одному матчу в день в 22:00 по московскому времени. Сетка полуфинала:
|
Матч
|
Соперники
|
Дата
|
1
|
Победитель 1/4 матча 2 — Победитель матча 1
|
02.07
|
2
|
Победитель матча 4 — Победитель матча 3
|
02.07
Финал пройдет 11 июля в 22:00 по московскому времени. В финале сыграют победители полуфиналов.
Главное о розыгрыше плей-офф
После матчей 21 июня в 1/8 финала точно вышли 11 сборных. Россия вылетела.
-
В плей-офф выходят команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучших команды с третьего места.
-
С третьего места гарантированно выходит Швейцария.
-
Матчи плей-офф стартуют 26 июня. Финал пройдет 11 июля.
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