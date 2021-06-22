Регламент плей-офф Евро 2020: условия выхода из группы, расписание и правила игр навылет

Как пройдет финальная часть турнира без России.

Игры навылет стартуют 26 июня. Кто уже вышел в плей-офф, а кто еще может выйти, кто, с кем и когда сыграет, а также как определится победитель — далее.

Известные участники

В плей-офф из группового этапа выходят 16 сборных из 24. Гарантировано место в 1/8 получают первые два места в группе. С третьего места выходят лучшие четыре команды.

Перед игровым днем 22 июня известны 11 сборных, которые квалифицировались в плей-офф:

Выход с 1 места Выход со 2 места Выход с 3 места Место не определено Италия Уэльс Швейцария Чехия Бельгия Дания Англия Нидерланды Австрия Швеция Франция

Россия, Турция и Северная Македония вылетели из турнира, сыграв все матчи в группе и заняв последнее место. Остальные сборные поборются за оставшиеся пять путевок.

Условия выхода с третьего места

Основные параметры для определения лучших команд, занявших третье место:

— набранные очки,

— разница забитых и пропущенных,

— количество забитых мячей,

— количество побед.

Если по основным параметрам у нескольких команд одинаковые показатели, лучшей станет сборная с минимумом дисциплинарных баллов и лучшим местом в рейтинге по итогам отбора на турнир. Дисциплинарные баллы начисляются за желтые и красные карточки.

Матчи Очки Разница мячей Голы Победы Швейцария 3 4 -1 4 1 Португалия 2 3 +1 5 1 Украина 3 3 -1 4 1 Финляндия 3 3 -2 1 1 Испания 2 2 0 1 0 Хорватия 2 1 -1 1 0

Таблица третьих мест турнира на 21 июня

Швейцария — пока единственная сборная, обеспечившая себе плей-офф Евро. Команда набрала четыре очка в трех матчах, а Украина и Финляндия — по три. Поэтому ниже четвертого места в списке лучших команд третьего места Швейцария не опустится.

Определение победителя

Плей-офф Евро 2020 пройдет в четыре этапа: 1/8 финала, 1/4 (четвертьфинал), 1/2 (полуфинал) и финал. Матча за третье место не будет.

На каждой стадии победитель определяется в одном матче. При ничьей в основное время назначаются дополнительные таймы по 15 минут каждый. Если победитель не определен после дополнительного времени, назначается серия пенальти.

Турнирная сетка

Матчи 1/8 финала пройдут 26-29 июня: по два матча в день в 19:00 и 22:00 по московскому времени. Все пары станут известны по завершению группового этапа 23 июня. После матчей 21 июня сетка 1/8 выглядит так:

Матч Соперники Дата 1 Уэльс — Дания 26.06 2 Италия — Австрия 26.06 3 Нидерланды — 3 место D/E/F 27.06 4 Бельгия — 3 место A/D/E/F 27.06 5 2 место D — 2 место E 28.06 6 1 место F — 3 место A/B/C 28.06 7 1 место D — 2 место F 29.06 8 1 место E — 3 место A/B/C/D 29.06

Матчи 1/4 финала пройдут 2-3 июля: по два матча в день в 19:00 и 22:00 по московскому времени. Сетка четвертьфинала:

Матч Соперники Дата 1 Победитель 1/8 матча 6 — Победитель матча 5 02.07 2 Победитель матча 4 — Победитель матча 2 02.07 3 Победитель матча 3 — Победитель матча 1 03.07 4 Победитель матча 8 — Победитель матча 7 03.07

Матчи 1/2 финала пройдут 6-7 июля: по одному матчу в день в 22:00 по московскому времени. Сетка полуфинала:

Матч Соперники Дата 1 Победитель 1/4 матча 2 — Победитель матча 1 02.07 2 Победитель матча 4 — Победитель матча 3 02.07

Финал пройдет 11 июля в 22:00 по московскому времени. В финале сыграют победители полуфиналов.

Главное о розыгрыше плей-офф

После матчей 21 июня в 1/8 финала точно вышли 11 сборных. Россия вылетела.