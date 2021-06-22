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Регламент плей-офф Евро 2020: условия выхода из группы, расписание и правила игр навылет

Сегодня, 13:00
Евро-2020. Фото Getty Images
Евро-2020. Фото Getty Images
Теги:
Как пройдет финальная часть турнира без России.

Игры навылет стартуют 26 июня. Кто уже вышел в плей-офф, а кто еще может выйти, кто, с кем и когда сыграет, а также как определится победитель — далее.

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Известные участники

В плей-офф из группового этапа выходят 16 сборных из 24. Гарантировано место в 1/8 получают первые два места в группе. С третьего места выходят лучшие четыре команды.

Перед игровым днем 22 июня известны 11 сборных, которые квалифицировались в плей-офф:

Выход с 1 места

Выход со 2 места

Выход с 3 места

Место не определено

Италия

Уэльс

Швейцария

Чехия

Бельгия

Дания

Англия

Нидерланды

Австрия

Швеция

Франция

Россия, Турция и Северная Македония вылетели из турнира, сыграв все матчи в группе и заняв последнее место. Остальные сборные поборются за оставшиеся пять путевок.

Условия выхода с третьего места

Основные параметры для определения лучших команд, занявших третье место:

  • — набранные очки,

  • — разница забитых и пропущенных,

  • — количество забитых мячей,

  • — количество побед.

Если по основным параметрам у нескольких команд одинаковые показатели, лучшей станет сборная с минимумом дисциплинарных баллов и лучшим местом в рейтинге по итогам отбора на турнир. Дисциплинарные баллы начисляются за желтые и красные карточки.

Матчи

Очки

Разница мячей

Голы

Победы

Швейцария

3

4

-1

4

1

Португалия

2

3

+1

5

1

Украина

3

3

-1

4

1

Финляндия

3

3

-2

1

1

Испания

2

2

0

1

0

Хорватия

2

1

-1

1

0

Таблица третьих мест турнира на 21 июня

Швейцария — пока единственная сборная, обеспечившая себе плей-офф Евро. Команда набрала четыре очка в трех матчах, а Украина и Финляндия — по три. Поэтому ниже четвертого места в списке лучших команд третьего места Швейцария не опустится.

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Определение победителя

Плей-офф Евро 2020 пройдет в четыре этапа: 1/8 финала, 1/4 (четвертьфинал), 1/2 (полуфинал) и финал. Матча за третье место не будет.

На каждой стадии победитель определяется в одном матче. При ничьей в основное время назначаются дополнительные таймы по 15 минут каждый. Если победитель не определен после дополнительного времени, назначается серия пенальти.

Турнирная сетка

Матчи 1/8 финала пройдут 26-29 июня: по два матча в день в 19:00 и 22:00 по московскому времени. Все пары станут известны по завершению группового этапа 23 июня. После матчей 21 июня сетка 1/8 выглядит так:

Матч

Соперники

Дата

1

Уэльс — Дания

26.06

2

Италия — Австрия

26.06

3

Нидерланды — 3 место D/E/F

27.06

4

Бельгия — 3 место A/D/E/F

27.06

5

2 место D — 2 место E

28.06

6

1 место F — 3 место A/B/C

28.06

7

1 место D — 2 место F

29.06

8

1 место E — 3 место A/B/C/D

29.06

Матчи 1/4 финала пройдут 2-3 июля: по два матча в день в 19:00 и 22:00 по московскому времени. Сетка четвертьфинала:

Матч

Соперники

Дата

1

Победитель 1/8 матча 6 — Победитель матча 5

02.07

2

Победитель матча 4 — Победитель матча 2

02.07

3

Победитель матча 3 — Победитель матча 1

03.07

4

Победитель матча 8 — Победитель матча 7

03.07

Матчи 1/2 финала пройдут 6-7 июля: по одному матчу в день в 22:00 по московскому времени. Сетка полуфинала:

Матч

Соперники

Дата

1

Победитель 1/4 матча 2 — Победитель матча 1

02.07

2

Победитель матча 4 — Победитель матча 3

02.07

Финал пройдет 11 июля в 22:00 по московскому времени. В финале сыграют победители полуфиналов.

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Главное о розыгрыше плей-офф

После матчей 21 июня в 1/8 финала точно вышли 11 сборных. Россия вылетела.

  1. В плей-офф выходят команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучших команды с третьего места.

  2. С третьего места гарантированно выходит Швейцария.

  3. Матчи плей-офф стартуют 26 июня. Финал пройдет 11 июля.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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