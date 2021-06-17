«Консерватор» Черчесов поставил на молодость. И это сработало!

Обозреватель «СЭ» — о минимальной победе России над Финляндией.

За четыре дня сборная России стала на 35 лет младше

При первых оценках противоречивой, неровной, нервной, но, по мне, совсем не безнадежной игры с Финляндией никто не обратил внимание на презанятную деталь. А именно — как помолодела сборная России за каких-то четыре дня!

Так вышло, что каждая из трех перестановок в составе, на которые пошел Станислав Черчесов по сравнению со встречей против Бельгии, буквально швыряла вниз возраст стартового состава российской команды. Вместо 34-летнего Антона Шунина вышел 22-летний Матвей Сафонов — минус 12 лет! 32-летнего Андрея Семенова заменил 21-летний Игорь Дивеев — минус 11! Наконец, 25-летний Алексей Миранчук вместо 37-летнего Юрия Жиркова — и еще минус 12!

Сборная стала на 35 лет младше. А когда посреди первого тайма травмировался еще и 30-летний Марио Фернандес, замененный 26-летним Вячеславом Караваевым, средний возраст находящегося на поле состава вместо «бельгийских» 29,4 стал равняться 25,9. Для турнира уровня Евро — удивительно и крайне редко. Когда такое происходит в третьем матче группового турнира, в случае либо досрочного выхода из группы либо, наоборот, преждевременного вылета, — все понятно, идет работа на перспективу. Но чтобы фактически в решающем матче, когда определяется судьба и команды, и главного тренера...

И это сделал Черчесов, самое распространенное обвинение которому — в консерватизме. Он же пошел на натуральную революцию, почти на команду будущего. За 30 в ней было только Артему Дзюбе — но он живет в своей вселенной. И приносит оттуда на чемпионат Европы, как выяснилось, голевую передачу.

Так вот, помимо капитана, ни одному из игроков после замены Марио на Караваева не стукнуло не то что 30, а и 29. Таким ходом Черчесов выбил из рук многочисленных недругов кучу козырей. Но о них, этих недоброжелателях, главный тренер, ручаюсь, думал меньше всех. Как и вообще о тех, кто ждал в основе Сафонова с Миранчуком (вроде меня во вчерашнем предматчевом тексте), или других, кто жаждал замены Семенова на Дивеева.

Черчесов исходил из своей логики, своего видения процессов в сборной. И счел, что в такой важный для нее момент резкое омоложение состава — рецепт к выздоровлению. Два игрока молодежки (один из которых из-за травмы даже пропустил недавний Евро по своему возрасту) вышли на поле на взрослом чемпионате Европы с первых минут. И пусть не качество игры команды, но счет на табло говорит о том, что меру тренер предпринял верную.

Тем более что все перемены сработали. Миранчук забил выдающийся победный мяч, да и ни в одном отрезке матча не выпадал из игры, был энергичен, не только творил, но и трудился. Дивеев, начав очень скованно, прибавлял с каждой минутой, пропитывался уверенностью и на второй тайм вышел настоящей скалой. Сафонов не допустил ни одной ошибки, и, что не менее важно, от молодого голкипера не исходило ни намека на мандраж. И он сделал «сухарь» — при том что проводил первый официальный матч за сборную!

Некоторые коллеги перед началом матча говорили мне на тему Сафонова, что Черчесов сошел с ума, на сто процентов опровергая собственный принцип подводить молодежь к сборной постепенно. Знакомый испанский журналист традиционно сокрушался по поводу Маринато Гильерме. Воспоминания об Игоре Акинфееве и вовсе стали общим местом, как и сетования: как, мол, в стране Льва Яшина «ноге бога» может не быть адекватной замены?

Часто бывает, что для серьезных перемен в команде нужен матч-рентген, который проявит недостатки во всей их неприглядности. Такой и стала встреча с бельгийцами. Полстраны обвиняло сборную, а стало быть, и Черчесова в трусости. Один из основателей «Квартета И» Ростислав Хаит на пресс-конференции в городском пресс-центре Санкт-Петербурга за три часа до матча с финнами хлестко формулировал: «По первому матчу было ощущение, что для каждого из наших футболистов получение мяча — самая большая трагедия в жизни. Они очень боятся, прилично трусят. В плане перемен надежд на главного тренера у меня мало... Я сижу в майке 2008 года, и это намек на ту команду, которая не боялась играть в кайф, первым номером».

Можно сколько угодно уводить тему в сторону личной нелюбви Хаита к Черчесову, которого он призывал отправить в отставку перед самым началом ЧМ-2018 в обращении к Виталию Мутко (правда, потом публично извинился), — но ведь смотреть на сборную России против Бельгии и правда было тошно. Однако ж иной тренер сказал бы: ну что вы хотите, где бельгийцы и где мы? После чего не произвел бы никаких перемен в составе.

А Черчесову, мыслящему не нашими, не болельщицкими, не журналистскими, а своими тренерскими категориями, что-то сильно не понравилось. Иначе ему, человеку, не склонному к резким движениям, не захотелось бы крутых и быстрых перемен. Не захотелось бы выставить на не просто официальный, а ключевой матч на две трети команду ближайшего будущего. Да и первой же невынужденной заменой оказался выход Жемалетдинова вместо Оздоева — тоже шаг атакующий и тоже омоложивающий: 24 года против 28. В этот момент средний возраст упал уже до 25,5...

Пока сценарий сильно напоминает Евро-2008. А «возвращением Аршавина» должен стать прогресс Головина

Насчет ностальгически упомянутой Хаитом смелой команды-2008 Гуса Хиддинка — тоже интересный статистический факт. Не знаю, конечно, что будет в Дании и, надеюсь, дальше, но пока сценарий Евро-2020 для нашей сборной очень напоминает Австрию и Швейцарию-2008. Сначала — крупное поражение от фаворита, испанцев (правда, гораздо более смотрибельное, чем сейчас), далее — труднейшие, скрипучие 1:0: тогда у Греции, теперь у Финляндии.

Не собираюсь утверждать, что это же будет сейчас. Тем более что своего Андрея Аршавина на усиление к третьему матчу — тогда в первых двух, напомню, он был дисквалифицирован — сейчас нет, а наоборот, люди травмируются пачками. Хотя, надеюсь, уже в полном распоряжении Черчесова будет Федор Кудряшов, который в Дании сильно пригодится — уж больно дергано выглядит на «чужой» позиции защитника Дмитрий Баринов.

Но вот интересная деталь — за всю историю сборной России она всего два раза в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы выигрывала второй матч. В 2008-м и 2018-м. Это были оба раза, когда она в итоге вышла из группы. Больше этого не происходило никогда. Выигрыш в первом матче, как у Туниса в 2002-м или у Чехии в 2012-м, мог не обернуться ничем, равно как и запоздалые победы в третьих встречах с Камеруном в 94-м или Грецией в 2004-м. А вот вторые влекли за собой плей-офф всегда.

Однако, чтобы в Дании мы увидели римейк матча 2008 года Россия — Швеция, нужен как минимум выход на другой уровень игры Александра Головина. В его объеме, старательности, отдельных мастерских проявлениях сомнений нет. Он и пробежал в первом туре всего чемпионата Европы, по словам Черчесова, больше всех. Но надо, чтобы он начал решать. Тогда полузащитник «Монако» и сможет стать сегодняшним Аршавиным.

Сравнение с 2008-м хромает в том, что тогда за Россию на поле выходило большинство футболистов, выигрывавших Кубок УЕФА с ЦСКА и «Зенитом». У тех людей была уверенность, пусть достигнутая и на клубном уровне, и во втором евротурнире, что в Европе можно побеждать почти кого угодно. А что мы там имеем сейчас с российскими клубами, лишний раз объяснять не надо, — два года крайне редко прекращающегося позора. То есть Черчесову приходится вытаскивать команду еще и из психологической ямы.

Мне удивительно, что штаб сборной отошел от практики, здорово использованной при подготовке к ЧМ-2018, когда за последний год перед турниром команда Черчесова переиграла в контрольных матчах со всеми топами, с какими только можно — Бельгией, Аргентиной, Испанией, Францией, Бразилией... Результаты порой были удручающими, игра — тоже, но именно те матчи лучше чего-либо высвечивали, над чем надо работать. И благодаря этому не было необходимости проводить первый матч на турнире, чтобы кричать: «Караул» — все становилось ясно и решалось еще до мирового первенства.

Та же Украина играет так нахально еще и потому, что выступала последний сезон в группе А Лиги наций. И тянулась за соперниками, и росла. Мы же остались на второй год в «Б», где варились в собственном соку игр с Сербией, Венгрией и Турцией. Вот мы и видим, что сербов на этом 24-командном Евро нет вообще, венгры хоть и бились, но в итоге получили 0:3 от Португалии (и, нет сомнений, получат от Франции с Германией), а турки на данный момент — вообще главный позор чемпионата. Вот такие у нас были соперники, вот так с ними можно прогрессировать. И даже когда дело редко доходило до «товарняков», то получите Молдавию, второй состав Польши и Болгарию.

С кем играем — так про себя что-то и понимаем. А у нас, кроме двух отборочных встреч с той же Бельгией в 2019-м, после домашнего «мира» не было вообще ничего.

Миранчук теперь в настоящем активе. А не в том, «золотом»

Полузащитник «Аталанты» интересно вышел еще на замену с Бельгией. Черчесов скажет, что в связи с резко сократившимся в Бергамо игровым временем по сравнению с «Локомотивом» футболист начал это самое время больше ценить. И стремиться выжимать из него максимум.

А уж выжимать максимум из нечастого появления в стартовом составе сам бог велел, и в отличие от прежних таких шансов в сборной этим Миранчук воспользовался по полной. Знаете, когда прошлый раз он выходил в турнирном матче с первых минут? Да-да, в знаменитом Белграде. В матче имени «золотого актива».

И вот теперь подите скажите, что Черчесов кого-то оскорбил «золотым активом» и встряхивать ситуацию теми словами не следовало. Надо делать все, что приводит к результату. В рамках закона, естественно. Футбольная команда — не институт благородных девиц. У Миранчука, услышавшего про «золотой актив», было два пути — надуться или пахать, доказывая тренеру его неправоту. Алексей выбрал второй путь. И уже после Бельгии, несмотря на 0:3, футболист «Аталанты» услышал в свой адрес персональный комплимент от Черчесова на пресс-конференции.

Очень интересно будет когда-нибудь узнать о динамике взаимоотношений двух этих людей. Один из которых до поры скептически относился ко второму, сомневаясь в его волевых качествах; второй, вероятно, не особо верил в первого и в одинаковость их понимания футбола... Тем не менее они нашли в себе силы пойти навстречу и услышать друг друга. В первую очередь Миранчук — услышать Черчесова.

Без этого ведь ни этот выход в основе, ни этот чудесный победный гол никогда не стали бы возможными. Черчесов никогда не ставит на поле за талант — как, например, на прошлом Евро Леонид Слуцкий, который тогда питал такую симпатию к талантливым игрокам, что хотел уместить на поле их всех. В результате чего случился недостаток работяг. Вот у него Миранчук, будь он в сегодняшнем и даже прошлогоднем статусе, не сомневаюсь, играл бы всегда.

У Черчесова талант должен быть частью модели и работать на команду. Как это всегда делал тот же Головин. Шансов у Миранчука было не много, а очень много — чтобы вы понимали, «гнобящий Алексея» тренер ставил его за сборную в 31 матче, 16 из которых — с первых минут. В том числе в самом первом черчесовском матче на стыке лета и осени 2016 года в Турции. Экс-локомотивец выходил с начала игры против Испании, Германии, Франции, Бразилии, Бельгии. Но до сих пор не мог убедить в том, что может быть стержневым футболистом.

Быть может, «Аталанта» поможет ему сделать этот шаг. Или уже помогла. И речь тут не только о требованиях Джан Пьеро Гасперини, но и об уровне конкуренции внутри команды и в лиге, о темпе и интенсивности. Все это невольно переносится и в сборную. Пока Миранчук, как он верно заметил после матча, провел в Бергамо лишь один сезон и по-прежнему там адаптируется, поэтому говорить о полном переносе итальянского опыта в национальную команду пока не приходится. Но это время обязательно наступит. И уже, судя по этому голу, забитому при минимуме свободного пространства, наступает.

Конечно, в мяче финнам сыграл роль и индивидуальный уровень оппонентов. Когда Миранчук, получив мяч от Оздоева в районе полукруга перед штрафной, отдал короткий пас Дзюбе и открылся под ответную передачу (которую в касание и получил), прием у Алексея получился не ахти. Пересмотрите эпизод внимательнее — он отпустил мяч чуть дальше, чем следовало. Какой-нибудь итальянский волк его тут же сожрал бы. Но финн с ирландской фамилией О'Шоннесси из хельсинкского ХИК вместо того, чтобы резко выставить ногу навстречу мячу, продолжил пятиться.

Это сыграло роковую роль: следующим касанием Леша укротил мяч и поймал соперника на встречном движении — О'Шоннесси продолжил движение в ту сторону, куда мяч катился до этого, а Миранчук уже уходил в противоположную. После чего без большого замаха и нанес с левой крученый удар в дальнюю «девятку». И отличный вратарь Храдецки (Далер Кузяев по этому поводу не даст соврать) мог лететь как птица, но это было уже бесполезно. Так же, помню, Алексей открывал счет своим голам за «Аталанту» на исходе матча Лиги чемпионов с «Мидтьюланном». Между прочим, датским!

Впрочем, все лучшие футболисты из этой страны играют за границей — из «Мидтьюланна» только третий вратарь. То есть в Копенгагене и мячик укрощать придется поизящнее — иначе никто так пробить не даст.

Впрочем, заслуги Миранчука в матче с Финляндией не ограничиваются голом. О работе на команду даже не говорю — а только о творческих достижениях впереди. Кто удобнейшим образом выкатил мяч на первых минутах под удар Оздоеву, пробившему, увы, выше? Кто после скидки Дзюбы бросил мяч в свободную зону только что вышедшему Жемалетдинову, который пробил чуть мимо? Кто проткнул мяч на ход Дзюбе, а тот создал для Кузяева второй после гола момент этого матча — но невообразимо вытащил Храдецки?

Все — Миранчук. С закрытыми на все замки финнами. Как видим, даже у Головина не хватило тонкости на такое количество обостряющих действий — хотя и в его случае было пару интересных навесов и один отличный дальний удар. Но Алексей был намного острее. И с Данией Черчесову теперь уже наверняка захочется найти места на поле для них обоих одновременно.

Я слушал пресс-конференцию очень смущенного, кстати, Миранчука — и с каждым его совсем незамысловатым ответом понимал, что расспрашивать его сейчас, с пылу с жару, о серьезных материях, о нюансах тех же взаимоотношений с Черчесовым, совершенно бессмысленно. Время для таких разговоров придет позже, уже явно после турнира — и, возможно, здорово после. Пока он во власти футбольных инстинктов — и ничего более.

Ну и пусть. Нет, ярких ораторов мы, конечно, любим. Но еще больше любим, когда за сборную России люди забивают победные голы. Да еще такие, как Алексей Миранчук в ворота финнов.

Как игра расправляла плечи Дивееву

Чуть выше я упомянул Дзюбу. Причем применительно к острым моментам, созданным на 66-й и 72-й минутах соответственно — совсем не на ранних стадиях матча. А в первом тайме он в добавленное время стал автором голевой передачи, после чего еще успел ударить головой в створ ворот.

То есть по идее функционально он готов как минимум неплохо — раз в самой концовке первого тайма терроризирует оборону соперников и становится автором результативного действия плюс создает остроту даже после середины тайма второго. То есть польза от него была, и несомненная. Даже в состоянии несомненной усталости он способен делать такие скидки, которые развивают атаки самым острым образом. И работает это не только в контрольном матче с Болгарией, но и на чемпионате Европы.

Но в другие моменты возникало ощущение усталости и какой-то заторможенности. Все же капитан не в том состоянии, в каком был в день мартовского дубля со Словенией. Или просто не разозлили его достаточно? Что ж, пусть тогда это сделает один из авторов комментариев к статьям «СЭ», который назвал Артема — Рукаку...

На самом деле Дзюба просто не молодеет, хотя на нем возраст сказывается меньше, чем на 90% других мощных форвардов. В РПЛ за тридцать можно два года подряд выигрывать «гол плюс пас», но на уровне Евро все сложнее. И не только из-за его годов, но и потому, что даже Финляндия — далеко не Саудовская Аравия и не Египет. Надо и на это делать поправку.

Кстати, если после Бельгии Дзюба первым ушел в раздевалку и не поприветствовал болельщиков, то теперь и помахал им, уходя на замену, а потом бродил по периметру стадиона «Санкт-Петербург» дольше всех — вместе с Джикией, Головиным — другими людьми из костяка, — а также Бариновым и Сафоновым. Уж каково было в эти секунды «вратарю не с улицы» (характеристика Черчесова) из «Краснодара», как ему хотелось остановить мгновение — даже представить сложно.

А Дивееву! Началось-то для него все в этот день с того, что он на 4-й минуте начал вести мяч по вратарской и под давлением отдал панический пас к бровке, где Головина опередил Райтола. Проход, навес на голову Похьянпало — и вынимай. Это могло бы морально убить игрока ЦСКА — как почти убило Семенова в предыдущем матче. К гигантскому облегчению и Игоря, и всего стадиона, финский форвард головой залез в офсайд, и ВАР мимо этого пройти не мог.

Но вскоре Дивеев в героическом и чистом подкате не дал пробить с идеальной позиции тому же Похьянпало, — и с этого момента прямо начал наливаться силушкой и уверенностью. Правда, случилась еще одна отрыжка прошлого, когда он после паса назад Зобнина споткнулся, и снова Похьянпало готов был уже выйти на ударную, но тут подстраховал Джикия.

Во втором тайме уже Дивеев будет большей частью страховать партнеров, а проиграет борьбу наверху лишь раз — тут снова Джикии придется блокировать удар. Так они весь матч и помогали друг другу. Более опытный Георгий, которого нещадно били по ногам, вообще выжигал все, а молодой Игорь стал это более стабильно делать во втором тайме. И Семенов — защитник повторяю, на 11 лет старше, получше с мячом, но не тверже духом — теперь, думаю, присел на лавку надолго. А оплошности Дивеева должны стать путем к статусу Березуцких. Тоже ошибавшихся по молодости — мама не горюй. Зато кем в итоге ставших.

Иной раз вымученная победа для футболистов — слаще крупной. Потому что дотерпели, додержали. Правда, слова Миранчука во флеш-интервью: «Получаем удовольствие от футбола» пока кажутся некоторым преувеличением. От счета на табло — да, от самоотверженности — да. Как выразился Дивеев, «моя задача была — чтобы сегодня Матвей Сафонов сыграл на ноль». От этого — тоже да. Как и от победного гола.

Но удовольствия именно от вашего футбола, парни, пока еще нет. Я ехал в метро с болельщиками, слушал их разговоры, а потом общение между людьми в фан-зоне на Большой Конюшенной. Это мы с вами разбираем, какие детали игры были хороши, хвалим кого-то из игроков. Простым людям же понравился только результат и ничего больше. Кто-то даже договорился до того, что игра мало чем отличалась от Бельгии — различие было только в сопернике.

Совсем не хотелось бы, чтобы это было так. Доказательства одного или другого получим 21 июня в Копенгагене. По раскладам нам с финнами нужны были 2:0 — тогда можно было бы проиграть 0:1 в Дании (при условии, что бельгийцы выиграют все, разумеется). Но для нашего человека выходить на игру, думая о допустимости минимального поражения — это почти заведомый крах.

И вообще, не будем гневить бога с учетом очень плохой первой половины первого тайма и «отскока» с отмененным голом на 4-й минуте. Тогда у нас в обороне и между линиями гуляли ветра, переходящие в бурю. Но ее удалось погасить, и вторую половину того же тайма, почему-то после травмы Марио, финны вообще бросили атаковать. Либо функционально мы их загнали, либо по каким-то иным соображениям — неважно. Зато закономерно, что в концовке этого отрезка Алексей Миранчук и забил победный мяч.

Мы остаемся в деле. Нас ждет Копенгаген, и все в столице Дании будет по-настоящему! Хотя задача там команду ждет совсем другого калибра. Но и настроение, и вера в себя сейчас ведь у нее другие, чем после Бельгии. Совсем ли — не знаю, но то, что другие — убежден.

Чтоо нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова