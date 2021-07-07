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Судейство

Англия — Дания: Маккели ошибочно назначил штрафной — датчане открыли счет

23:08
Миккель Дамсгор празднует гол. Фото Официальный Twitter Евро 2020
Миккель Дамсгор празднует гол. Фото Официальный Twitter Евро 2020
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На 30-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания Миккель Дамсгор забил гол со штрафного удара, ошибочно назначенного минутой ранее арбитром Данни Маккели. Судья решил, что Люк Шоу нарушил правила в борьбе с Андреасом Кристенсеном, но датчанин, боровшийся руками с соперником, упал сам.

Возможно, именно об этом пытался сказать рефери Харри Магуайр уже после того, как мяч влетел в ворота. Что касается процедуры выполнения штрафного удара, то она была соблюдена: датские игроки сдвинулись до удара, но остались на расстоянии не менее метра от «стенки».

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Александр Бобров все материалы автора

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