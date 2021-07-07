На 30-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания Миккель Дамсгор забил гол со штрафного удара, ошибочно назначенного минутой ранее арбитром Данни Маккели. Судья решил, что Люк Шоу нарушил правила в борьбе с Андреасом Кристенсеном, но датчанин, боровшийся руками с соперником, упал сам.

Возможно, именно об этом пытался сказать рефери Харри Магуайр уже после того, как мяч влетел в ворота. Что касается процедуры выполнения штрафного удара, то она была соблюдена: датские игроки сдвинулись до удара, но остались на расстоянии не менее метра от «стенки».