Англия — Дания: Маккели ошибочно назначил штрафной — датчане открыли счет
23:08
На 30-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания Миккель Дамсгор забил гол со штрафного удара, ошибочно назначенного минутой ранее арбитром Данни Маккели. Судья решил, что Люк Шоу нарушил правила в борьбе с Андреасом Кристенсеном, но датчанин, боровшийся руками с соперником, упал сам.
Возможно, именно об этом пытался сказать рефери Харри Магуайр уже после того, как мяч влетел в ворота. Что касается процедуры выполнения штрафного удара, то она была соблюдена: датские игроки сдвинулись до удара, но остались на расстоянии не менее метра от «стенки».
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