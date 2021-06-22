Жиру: «Дедушка не умер! Мне почти 35, но я голоден до побед»
19:25
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал о желании принести пользу национальной команде на Евро-2020.
«Я еще не закончил. Вы можете на меня рассчитывать. Дедушка не умер! Мне почти 35, но я голоден до побед, как 20-летний парень.
У сборной Франции невероятная атака, но у меня есть свой козырь: в составе нет футболистов моего типа. Я знаю, как играть в команде. У меня есть желание, и если молодежь захочет меня подвинуть, ей надо хорошо подготовиться", — цитирует Жиру Le Figaro.
В заключительном туре Евро-2020 сборная Франции встретится с Португалией. Встреча состоится 23 июня и начнется в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.lefigaro.fr/sports/football/euro/olivier-giroud-j-ai-les-crocs-d-un-mec-de-20-ans-20210621
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