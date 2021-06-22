Жиру: «Дедушка не умер! Мне почти 35, но я голоден до побед»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал о желании принести пользу национальной команде на Евро-2020.

«Я еще не закончил. Вы можете на меня рассчитывать. Дедушка не умер! Мне почти 35, но я голоден до побед, как 20-летний парень.

У сборной Франции невероятная атака, но у меня есть свой козырь: в составе нет футболистов моего типа. Я знаю, как играть в команде. У меня есть желание, и если молодежь захочет меня подвинуть, ей надо хорошо подготовиться", — цитирует Жиру Le Figaro.

В заключительном туре Евро-2020 сборная Франции встретится с Португалией. Встреча состоится 23 июня и начнется в 22.00 (мск).