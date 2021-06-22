Защитник сборной Уэльса рассказал о разговоре с Кристианом Эриксеном

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис рассказал о текущем положении дел у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Он отметил, что датчанин находится в «хорошем настроении». Также бывший партнер Эриксена по «Тоттенхэму» надеется, что он сможет снова играть после остановки сердца.

«Во-первых, датчане заслуживают большой похвалы за то, как они справились со всем, что случилось с Кристианом. Вернуться и встать так, как они стояли, было верхом», — сказал Дэвис Metro News.

Дэвис также рассказал и о своем разговоре с Эриксеном: «Это было довольно ужасно, когда это происходило. Но с тех пор я разговаривал с Кристианом, и он, кажется, находится в хорошем настроении. Поддержка, которую он получил в футбольном мире, была невероятной. Но сейчас пришло время предоставить ему отдых, позволить восстановиться. Надеюсь, мы скоро увидим, как он снова играет в футбол».

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.