Зеленский по видеосвязи поддержал сборную Украины перед матчем Евро против Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июня, устроил видео конференц-связь с футболистами и тренерами сборной Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.

Среди прочего он передал команде слова поддержки всех граждан, а также поздравил с 37-летием вратаря Андрея Пятова.

«Уверенно могу сказать, что парни настроены очень решительно. Болеем и верим в их победу», — написал при этом глава государства в «Фейсбуке».

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.