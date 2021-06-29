Зеленский по видеосвязи поддержал сборную Украины перед матчем Евро против Швеции
13:39
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июня, устроил видео конференц-связь с футболистами и тренерами сборной Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.
Среди прочего он передал команде слова поддержки всех граждан, а также поздравил с 37-летием вратаря Андрея Пятова.
«Уверенно могу сказать, что парни настроены очень решительно. Болеем и верим в их победу», — написал при этом глава государства в «Фейсбуке».
Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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