Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Зеленский по видеосвязи поддержал сборную Украины перед матчем Евро против Швеции

13:39
Зеленский по видеосвязи поддержал сборную Украины перед матчем Евро против Швеции. Фото Facebook Зеленский по видеосвязи поддержал сборную Украины перед матчем Евро против Швеции. Фото Facebook Зеленский по видеосвязи поддержал сборную Украины перед матчем Евро против Швеции. Фото Facebook
Зеленский по видеосвязи поддержал сборную Украины перед матчем Евро против Швеции. Фото Facebook
Теги:

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июня, устроил видео конференц-связь с футболистами и тренерами сборной Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.

Среди прочего он передал команде слова поддержки всех граждан, а также поздравил с 37-летием вратаря Андрея Пятова.

«Уверенно могу сказать, что парни настроены очень решительно. Болеем и верим в их победу», — написал при этом глава государства в «Фейсбуке».

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Филипп Лам: "В 2014 году на игру с "Реалом" тактику выбирали игроки "Баварии", а не Гвардьола"
Пожилая пара и их правнучка утонули в выгребной яме
СК проводит проверку после смерти мальчика, убитого веткой в Королеве
В ГД ответили на требование Чехии о компенсациях за взрывы во Врбетице
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля