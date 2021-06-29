Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между командами Украины и Швеции. По мнению экс-футболиста, скандинавский коллектив выглядит фаворитом предстоящей встречи.

«Хочется посмотреть на хороший футбол в исполнении обеих команд; вчера мы как раз увидели, что футбол полон сюрпризов, множества забитых мячей, поэтому от украинцев со шведами жду чего-то подобного, — цитирует Булыкина «Газета.Ru». - Да, шведы в двух стартовых матчах на турнире не показали остроатакующего футбола, но когда дело доходит до стадии плей-офф, то предсказать что-либо становится невозможным. Чемпионы мира вообще вылетели от швейцарцев, поэтому дать прогноз о том, какой будет игра, очень трудно. Шведы на бумаге выглядят очевидными фаворитами, но это еще ничего не значит.

Расслабленными на поле никто не выйдет. То, что Украина вышла в плей-офф с третьего места, конечно, играет ей в плюс с психологической точки зрения, но самое главное то, как сами футболисты будут чувствовать себя физически, и то, будут ли они совершать ошибки".

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.