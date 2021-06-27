Защитник сборной Хорватии Вида — о матче с Испанией: «Нас ждет ад»
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида высказался о матче 1/8 финала Евро с Испанией.
«Сборная Испании — это сильная команда с сильными игроками. Но она была гораздо сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что 28 июня нас ждет ад. Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить. Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч у них. И быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.
Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024482--croatia-vs-spain/
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