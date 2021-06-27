Защитник сборной Хорватии Домагой Вида высказался о матче 1/8 финала Евро с Испанией.

«Сборная Испании — это сильная команда с сильными игроками. Но она была гораздо сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что 28 июня нас ждет ад. Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить. Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч у них. И быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.