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Златко Далич: «Заменить Перишича будет очень сложно»

18:56
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился настроем на матч 1/8 финала Евро-2020 против Испании.

«Мы не смотрим на другие команды. Мы всех уважаем, особенно завтрашнего соперника. Они тоже знают, что у нас хорошая команда, и не рады тому, что с нами предстоит встретиться. Мы должны быть настроены, наша цель — выйти в четвертьфинал», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Тренер признался, что в игре ему предстоит решить непростую задачу по замене Перишича, но он верит в своих подопечных.

«Заменить Перишича будет очень сложно. Но у нас есть достойные игроки, и я уверен, что тот, кто выйдет на поле, будет биться изо всех сил на благо команды. Можно ли заменить Перишича в полной мере? Сомневаюсь. Но у нас хороший подбор футболистов на позицию левого вингера, так что мы найдем хорошее решение», — добавил Далич.

Матч между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня, начало — в 19.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 0
1-й тайм

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля