Златко Далич: «Заменить Перишича будет очень сложно»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился настроем на матч 1/8 финала Евро-2020 против Испании.

«Мы не смотрим на другие команды. Мы всех уважаем, особенно завтрашнего соперника. Они тоже знают, что у нас хорошая команда, и не рады тому, что с нами предстоит встретиться. Мы должны быть настроены, наша цель — выйти в четвертьфинал», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Тренер признался, что в игре ему предстоит решить непростую задачу по замене Перишича, но он верит в своих подопечных.

«Заменить Перишича будет очень сложно. Но у нас есть достойные игроки, и я уверен, что тот, кто выйдет на поле, будет биться изо всех сил на благо команды. Можно ли заменить Перишича в полной мере? Сомневаюсь. Но у нас хороший подбор футболистов на позицию левого вингера, так что мы найдем хорошее решение», — добавил Далич.

Матч между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня, начало — в 19.00 (мск).