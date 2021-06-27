Златко Далич: «Заменить Перишича будет очень сложно»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился настроем на матч 1/8 финала Евро-2020 против Испании.
«Мы не смотрим на другие команды. Мы всех уважаем, особенно завтрашнего соперника. Они тоже знают, что у нас хорошая команда, и не рады тому, что с нами предстоит встретиться. Мы должны быть настроены, наша цель — выйти в четвертьфинал», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.
Тренер признался, что в игре ему предстоит решить непростую задачу по замене Перишича, но он верит в своих подопечных.
«Заменить Перишича будет очень сложно. Но у нас есть достойные игроки, и я уверен, что тот, кто выйдет на поле, будет биться изо всех сил на благо команды. Можно ли заменить Перишича в полной мере? Сомневаюсь. Но у нас хороший подбор футболистов на позицию левого вингера, так что мы найдем хорошее решение», — добавил Далич.
Матч между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня, начало — в 19.00 (мск).
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