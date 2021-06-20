За день до игры с Данией Марио Фернандес тренируется в общей группе

Защитник сборной России Марио Фернандес перед заключительным матчем группового турнира Евро-2020 против Дании вернулся в общую группу. Сегодня, 20 июня, футболист тренировался вместе с командой.

Ранее Фернандес готовился по индивидуальной программе. Защитник ЦСКА неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.