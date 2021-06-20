Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

За день до игры с Данией Марио Фернандес тренируется в общей группе

11:36
Теги:

Защитник сборной России Марио Фернандес перед заключительным матчем группового турнира Евро-2020 против Дании вернулся в общую группу. Сегодня, 20 июня, футболист тренировался вместе с командой.

Ранее Фернандес готовился по индивидуальной программе. Защитник ЦСКА неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 40494
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«В Дании все решит то, как будем бежать и бороться. Индивидуально соперники намного сильнее». Большое интервью Юрия Семина
К чему ведет насильная украинизация населения Незалежной
Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации «Спутником V»
"Мы биомусор": найдены записки погибших подростков из "группы смерти"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи