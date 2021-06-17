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Юрий Лоза: «Гол финнов нужно было засчитывать. В Копенгагене у нас шансов нет»

14:11
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Советский и российский певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (1:0) в рамках второго тура чемпионата Европы.

«Я не понял, почему гол финнов отменили. Там не было офсайда. Не знаю, что судьи там смотрят. Финны забили нормальный гол, его нужно было засчитывать. Все могло быть совсем иначе. Мы еле-еле выиграли у самой слабой команды. Мы не атакуем, не бьем по воротам. У нас нет осмысленного футбола. В Копенгагене у нас никаких шансов нет. Посмотрите, как играют датчане. Их проигрыш Финляндии ни о чем не говорит. Сегодня бельгийцам легко не будет», — сказал Лоза «СЭ».

Вчера, 16 июня, сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов в активе также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи