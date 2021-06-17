Капитан сборной Дании Кьер выступил с заявлением перед матчем с Бельгией

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер выступил с заявлением перед вторым матчем команды на турнире против Бельгии.

«Последние дни были особенными, футбол был не самым главным в это время. Это шок. То, что случилось, всегда будет частью меня и частью всех нас. Единственное, что действительно важно — то, что Кристиан Эриксен в порядке. Я горжусь тем, как действовала наша команда, как мы сплотились вместе в непростой момент. Я тронут и очень благодарен за поддержку.



Сегодня мы выйдем на матч с Бельгией с Кристианом в наших сердцах и мыслях. То, что с ним все в порядке, успокаивает нас и позволяет сфокусироваться на футболе. Мы будем играть за Кристиана, и, как всегда, за всю Данию. Это огромная мотивация для нас всех. Мы, как всегда, постараемся сделать все возможное», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Датского футбольного союза.

В конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Сегодня стало известно, что футболисту установят подкожный дефибриллятор.

Матч Дания — Бельгия состоится сегодня, 17 июня в Копенгагене. Начало встречи — в 19.00 (мск). На 10-й минуте игра будет остановлена, пауза будет сделана в честь Кристиана Эриксена, который выступает под 10-м номером. Зрители получат возможность поаплодировать футболисту.