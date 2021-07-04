Юран похвалил сборную Украины за выступление на Евро-2020

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 от команды Англии (0:4).

«Ничего неожиданного не произошло. Не буду лукавить, я не предполагал, что Украина пропустит четыре мяча. Но в целом, они и так прыгнули выше головы — молодцы парни, и футболисты, и тренеры. А четыре гола они получили по ряду проблем: все-таки и травмированные игроки есть, и выступают они практически одним составом. И понятно, что уровень сборной Англии повыше. Поражение украинцев закономерно. Но за бортом остались такие футбольные монстры, как Португалия, Голландия, Франция, Германия. Украинцы максимально хорошо выступили», — сказал Юран «Газете.Ru».

Вчера, 3 июля, сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4 и закончила выступление на чемпионате Европы.

Англия 7 июля встретится с Данией на «Уэмбли» в полуфинале Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).