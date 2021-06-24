Йоахим Лев заявил, что не волнуется перед матчем с Англией в 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не волнуется перед матчем против Англии в 1/8 финала Евро-2020.

«Я не волнуюсь, это совсем другой матч. Венгры поставили автобус, всей командой стояли за линией мяча, постоянно вступали в борьбу в воздухе. С англичанами будет по-другому. Они будут играть дома, будут хотеть атаковать. Я жду открытый футбол. Нам нужно кое-что улучшить в нашей игре и быть осторожными, особенно на стандартах. Нельзя повторять одни и те же ошибки.



Здорово, что мы сыграем на «Уэмбли». Групповой этап закончился, пора сосредоточиться. Мы играли не очень хорошо в группе, но показывали, на что способны, как, например, в матче с Португалией. Мы можем быть сильным соперником. Если у нас не получится, то у нас будут проблемы», — приводит Sky Sports слова Лева.

Матч Англия — Германия состоится 29 июня, начало — в 19.00 (мск). Победитель встречи сыграет в четвертьфинале с победителем игры Швеция — Украина.