«Пускай русские смотрят и завидуют». В Украине отреагировали на выход сборной в плей-офф Евро-2020
Сборная Украины по итогам заключительного дня группового турнира чемпионата Европы-2020 смогла отобраться в плей-офф.
В 1/8 финала Евро украинская сборная сыграет против Швеции. В группе С команда Андрея Шевченко набрала всего 3 очка в трех турах и заняла третье место.
Как на выход в плей-офф отреагировали болельщики в социальных сетях:
«Красавцы! Не то что чем наши, с проходной группы занять последнее место»
«Молодцы, а мы обосрались»
«Ну и где хвалёная Россия, что у неё дела лучше, чем на Украине?!»
«Повезло Украинцам, жалко нашим неподфартило. Они тоже всего один матч выиграли у Северной Македонии, при чем как мне показалось с большим трудом»
«Пускай русские смотрят и завидуют»
«А где, где сборная России? Как где там где и положено в жопе! С этим согласен Дзюба подводя итоги выступления своей сборной кратко подметив: «Мы обкакались»
«А где сверхдержава?»
«Наши отмучались, да ещё с каким позором! Совести нет!»
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