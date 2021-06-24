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«Пускай русские смотрят и завидуют». В Украине отреагировали на выход сборной в плей-офф Евро-2020

10:15
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото Reuters
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото Reuters
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Сборная Украины по итогам заключительного дня группового турнира чемпионата Европы-2020 смогла отобраться в плей-офф.

В 1/8 финала Евро украинская сборная сыграет против Швеции. В группе С команда Андрея Шевченко набрала всего 3 очка в трех турах и заняла третье место.

Как на выход в плей-офф отреагировали болельщики в социальных сетях:

Россия едет домой, а&nbsp;Украина идет дальше.Россия едет домой, а Украина идет дальше. Почему наши слабее соседей

«Красавцы! Не то что чем наши, с проходной группы занять последнее место»

«Молодцы, а мы обосрались»

«Ну и где хвалёная Россия, что у неё дела лучше, чем на Украине?!»

«Повезло Украинцам, жалко нашим неподфартило. Они тоже всего один матч выиграли у Северной Македонии, при чем как мне показалось с большим трудом»

«Пускай русские смотрят и завидуют»

«А где, где сборная России? Как где там где и положено в жопе! С этим согласен Дзюба подводя итоги выступления своей сборной кратко подметив: «Мы обкакались»

«А где сверхдержава?»

«Наши отмучались, да ещё с каким позором! Совести нет!»

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу

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