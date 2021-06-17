Лучшим игроком матча Евро-2020 Украина — Македония (2:1) признан капитан украинцев Андрей Ярмоленко, сообщает официальный сайт УЕФА.

В активе футболиста гол и результативный пас на Романа Яремчука. Ярмоленко забил два мяча на Евро-2020. Ранее он отличился в матче с Голландией (2:3).

В матче заключительного, третьего тура группового турнира украинцы 21 июня сыграют с Австрией.