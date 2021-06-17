Ярмоленко признан лучшим игрок матча Украина — Македония
18:27
Лучшим игроком матча Евро-2020 Украина — Македония (2:1) признан капитан украинцев Андрей Ярмоленко, сообщает официальный сайт УЕФА.
В активе футболиста гол и результативный пас на Романа Яремчука. Ярмоленко забил два мяча на Евро-2020. Ранее он отличился в матче с Голландией (2:3).
В матче заключительного, третьего тура группового турнира украинцы 21 июня сыграют с Австрией.
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