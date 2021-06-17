Мостовой отреагировал на победу Украины над Македонией на Евро-2020

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе сборной Украины над Македонией (2:1) на чемпионате Европы-2020.

«Ожидал победы от Украины. Они выше по классу, но легкой победы ожидать не стоило. Концовка была напряженной. Сейчас им надо выходить из группы. Последние игры были неплохими, но в этом чемпионате все условно. Сегодня вратарская игра была великолепной со стороны обеих команд, но Бущан все же лучше. Он и в первой игре с Голландией хорошо себя показ, сегодня отразил пенальти» — сказал Мостовой «СЭ».

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.

В третьем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, а Северная Македония — с Нидерландами.